Відомий тренер назвав всього три причини, які заважають схуднути

Дуже часто люди, які намагаються схуднути, не можуть досягти своєї цілі, хоча дотримуються правильного харчування та роблять фізичні вправи. Чому ж так відбувається?
Відомий фітнес-тренер та нутриціолог Юрій Попко у інтерв'ю РБК-Україна (проект Styler) розкрив правду про три причини, за якими українцям не вдається позбутися зайвої ваги.
Першою причиною Юрій називає відсутність мотивації.
"Це перша причина і головна, всі інші не важливі", - сказав він.
Другим фактором, який заважає скинути кілограми, є "небажання виходити з зони комфорту, вчитись нового, брати на себе відповідальність, бажання, щоб хтось за них вирішив їхні проблеми".
Третя причина, на думку експерта, це відсутність дисципліни та послідовності.
"Це і нетерплячість, люди хочуть вже і зараз. Точно причина не в відсутності знань і 100% не в грошах (немає грошей на продукти дорогі, тренера, зал), людям хотілося би, щоб так було, находити відмазки - у цьому вони майстри, а не шукати можливість", - резюмував фітнес-тренер.
Юрій пропонує два варіанти - це споживати менше калорій, або бути більш активними бути протягом дня. Він навів простий приклад, що краще відмовитися від смаколика, ніж "пропахати" в залі більше години.
"Що легше, не зʼїсти булочку і недоотримати 400-500 ккал чи 1,5 години пахати в залі, щоб стільки ж спалити або 3-4 години находжувати кроками? Також організм вміє адаптуватись і через 6-8 місяців він на певну активність буде витрачати суттєво менше калорій ніж коли ми починали тренуватись", - уточнив нутриціолог.
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