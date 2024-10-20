Відомий тренер назвав всього три причини, які заважають схуднути

Три причини, які заваджають людині схуднути

Першою причиною Юрій називає відсутність мотивації.

"Це перша причина і головна, всі інші не важливі", - сказав він.

Другим фактором, який заважає скинути кілограми, є "небажання виходити з зони комфорту, вчитись нового, брати на себе відповідальність, бажання, щоб хтось за них вирішив їхні проблеми".

Третя причина, на думку експерта, це відсутність дисципліни та послідовності.

"Це і нетерплячість, люди хочуть вже і зараз. Точно причина не в відсутності знань і 100% не в грошах (немає грошей на продукти дорогі, тренера, зал), людям хотілося би, щоб так було, находити відмазки - у цьому вони майстри, а не шукати можливість", - резюмував фітнес-тренер.

Як схуднути без зусиль

Як зробити дефіцит калорій?

Юрій пропонує два варіанти - це споживати менше калорій, або бути більш активними бути протягом дня. Він навів простий приклад, що краще відмовитися від смаколика, ніж "пропахати" в залі більше години.

"Що легше, не зʼїсти булочку і недоотримати 400-500 ккал чи 1,5 години пахати в залі, щоб стільки ж спалити або 3-4 години находжувати кроками? Також організм вміє адаптуватись і через 6-8 місяців він на певну активність буде витрачати суттєво менше калорій ніж коли ми починали тренуватись", - уточнив нутриціолог.