Відомий тренер Мандзяк розкрив головний секрет схуднення

Чимало людей, які хочуть скинути вагу, вважають, що для схуднення треба лише їсти певну кількість калорій і вписуватись в якесь "правильне" співвідношення білків, жирів та вуглеводів (БЖВ).
Тренер Віктор Мандзяк на Facebook-сторінці розказав, чому вважає цю теорію шкідливою, повідомляє РБК-Україна (проект Styler).
За словами експерта, немає ніякого правильного співвідношення БЖВ.
"Ні, тобі не почулось, немає ніякого правильного співідношення БЖВ. Це казочка, придумана інста-фітнес-тусовкою, щоб продавати тобі марафони похудання", - написав Віктор.
Мандзяк повідомив, що білок має ключове значення, бо береже мускулатуру, дає ситість, спалює багато енергії, щоб засвоїтись. Його треба споживати не в певному "правильному" співвідношенні до Ж і В, а конкретну кількість - 1,5 г на кілограм бажаної маси тіла.
"Менше - не варто, більше - нема сенсу: 2 грама ситості більше не дасть, а раціон зробить надто білковим, відповідно, менш смачним", - уточнив він.
Вуглеводи потрібні для інтенсивних тренувань, які потрібні, щоб схуднення не "перетворило тебе на вареник, з якого витягли начинку".
"Якщо ти їсиш мало вуглеводів, організм може розщеплювати мускулатуру, і використовувати її як матеріал для створення глюкози. Навіщо? Щоб годувати внутрішньочерепний вічноголодний орган, який спалює в добу 400 калорій у вигляді цього цукру. З вуглеводами ти отримуєш необхідні і для здоровʼя, і для схуднення харчові волокна", - написав експерт.
Тренер радить обмежити до 25 грамів вживання насичених жирів, а на смаколики виділити 20% раціону.
Нагадаємо, що тренер Мандзяк назвав супер-здоровий для організму продукт.
До цього, тренер відповів на найпопулярніше питання, скільки треба пити води.