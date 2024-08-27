Відомий тренер Мандзяк розкрив головний секрет схуднення

Чимало людей, які хочуть скинути вагу, вважають, що для схуднення треба лише їсти певну кількість калорій і вписуватись в якесь "правильне" співвідношення білків, жирів та вуглеводів (БЖВ).

Головний секрет схуднення від Мандзяка

За словами експерта, немає ніякого правильного співвідношення БЖВ.

"Ні, тобі не почулось, немає ніякого правильного співідношення БЖВ. Це казочка, придумана інста-фітнес-тусовкою, щоб продавати тобі марафони похудання", - написав Віктор.

Мандзяк повідомив, що білок має ключове значення, бо береже мускулатуру, дає ситість, спалює багато енергії, щоб засвоїтись. Його треба споживати не в певному "правильному" співвідношенні до Ж і В, а конкретну кількість - 1,5 г на кілограм бажаної маси тіла.

"Менше - не варто, більше - нема сенсу: 2 грама ситості більше не дасть, а раціон зробить надто білковим, відповідно, менш смачним", - уточнив він.

Вуглеводи потрібні для інтенсивних тренувань, які потрібні, щоб схуднення не "перетворило тебе на вареник, з якого витягли начинку".

"Якщо ти їсиш мало вуглеводів, організм може розщеплювати мускулатуру, і використовувати її як матеріал для створення глюкози. Навіщо? Щоб годувати внутрішньочерепний вічноголодний орган, який спалює в добу 400 калорій у вигляді цього цукру. З вуглеводами ти отримуєш необхідні і для здоровʼя, і для схуднення харчові волокна", - написав експерт.

Тренер радить обмежити до 25 грамів вживання насичених жирів, а на смаколики виділити 20% раціону.