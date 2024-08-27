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Відомий тренер Мандзяк розкрив головний секрет схуднення

Вівторок 27 серпня 2024 10:47
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Відомий тренер Мандзяк розкрив головний секрет схуднення Фото: Як схуднути (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова
Експерт: Віктор Мандзяк

Чимало людей, які хочуть скинути вагу, вважають, що для схуднення треба лише їсти певну кількість калорій і вписуватись в якесь "правильне" співвідношення білків, жирів та вуглеводів (БЖВ).

Тренер Віктор Мандзяк на Facebook-сторінці розказав, чому вважає цю теорію шкідливою, повідомляє РБК-Україна (проект Styler).

Головний секрет схуднення від Мандзяка

За словами експерта, немає ніякого правильного співвідношення БЖВ.

"Ні, тобі не почулось, немає ніякого правильного співідношення БЖВ. Це казочка, придумана інста-фітнес-тусовкою, щоб продавати тобі марафони похудання", - написав Віктор.

Мандзяк повідомив, що білок має ключове значення, бо береже мускулатуру, дає ситість, спалює багато енергії, щоб засвоїтись. Його треба споживати не в певному "правильному" співвідношенні до Ж і В, а конкретну кількість - 1,5 г на кілограм бажаної маси тіла.

"Менше - не варто, більше - нема сенсу: 2 грама ситості більше не дасть, а раціон зробить надто білковим, відповідно, менш смачним", - уточнив він.

Вуглеводи потрібні для інтенсивних тренувань, які потрібні, щоб схуднення не "перетворило тебе на вареник, з якого витягли начинку".

"Якщо ти їсиш мало вуглеводів, організм може розщеплювати мускулатуру, і використовувати її як матеріал для створення глюкози. Навіщо? Щоб годувати внутрішньочерепний вічноголодний орган, який спалює в добу 400 калорій у вигляді цього цукру. З вуглеводами ти отримуєш необхідні і для здоровʼя, і для схуднення харчові волокна", - написав експерт.

Тренер радить обмежити до 25 грамів вживання насичених жирів, а на смаколики виділити 20% раціону.

Нагадаємо, що тренер Мандзяк назвав супер-здоровий для організму продукт.

До цього, тренер відповів на найпопулярніше питання, скільки треба пити води.

Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

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