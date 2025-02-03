Відомий телеведучий зворушливо звернувся до доньки, яка загинула 10 років тому в ДТП: як виглядає її могила

Український телеведучий Костянтин Грубич вшанував пам'ять своєї молодшої доньки Ольги, яка загинула близько 10 років тому внаслідок аварії. Сьогодні дівчині могло б виповнитися 28 років.

Про це йдеться в повідомленні РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Як виглядає могила доньки Костянтина Грубича

"Олюню! Дякую, що вже 28 років, як подарувала нам щастя у вигляді себе. Вірю, що ти ще дорозкажеш мені колись багато цікавого, адже ти тепер знаєш набагато більше за нас", - зазначив телеведучий у публікації.

На фото він показав, який вигляд має могила його доньки. На фото зображена красива молода дівчина з пронизливим поглядом.



Могила доньки Грубича (фото: instagram.com/kostya_hrubych)

Що відомо про аварію, в якій загинула Оля Грубич

Влітку 2014 року в сім'ї Костянтина Грубича трапилася трагедія: його 17-річну доньку Ольгу збило авто на пішохідному переході, коли дівчина пізно ввечері поверталася додому.

Її одразу ж госпіталізували до лікарні з серйозними травмами, де вона провела три тижні в комі, але, на жаль, лікарям не вдалося її врятувати - вона померла 12 липня 2014 року.



Донька Костянтина Грубича (фото: instagram.com/kostya_hrubych)

У багатьох інтерв'ю телеведучий розповідав, як він із дружиною пережив цю втрату. Не рідко він звинувачував і себе в тому, що трапилося.

"Це моя помилка і, можливо, вина, що я не пішов зустріти. Але вона категорично сказала, що не потрібно її зустрічати. Бо вона була дуже самостійна. Тут же я це побачив. Коли наступного ранку лікарка почала щось говорити, я мало не знепритомнів. А мені в цей день потрібно було йти на зйомку. Ці кілька тижнів були як американські гірки. То є надія, то немає. Ти тут посміхаєшся, а тут Оля в комі. Перші місяці й роки були як уві сні якомусь", - розповідав він в інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН "Наодинці".

Грубич також розповідав про те, що поліція нібито навмисне приховувала важливу інформацію, яка стосується трагічного інциденту.

До слова, у телеведучого також є 29-річна донька Владислава та 28-річний син Ярослав.



Костянтин Грубич із молодшою донькою - архівне фото (фото: instagram.com/kostya_hrubych)