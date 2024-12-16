Відомий телеведучий став на захист Клопотенка, який розлютив вірян за зйомки у Лаврі

Так, Костянтин підкреслив, що зазвичай уникає обговорень політичних тем, але цього разу вирішив порушити власне правило через важливість ситуації.

"Дуже обережно і майже ніколи не встрягаю у всезагальні інтернетсрачі на політичні теми. Але зараз все ж таки порушу своє ж табу. Бо колись одним з перших розпочав тренд уваги до української національної кухні у наших медіа", - поділився телеведучий.

Він нагадав, що слово "трапеза" історично стосується їжі та частувань у монастирях, що робить дії Клопотенка абсолютно доречними.

Костя Грубич та Євген Клопотенко (фото: instagram.com/kostya_hrubych)

"Клопотенко - візіонер. Чувак, який випереджає час і не боїться посилати хитких не матом за руським кораблем, а щоразу новими і дещо провокативними діями. Тут не лише про кухню, а більше про нашу ідентичність. І нехай він трохи павич і нарцис, ідеальних немає. Але як людина, яка замінює собою цілі інституції, він гідний не хейту, а підтримки і захвату", - висловився Грубич.

Також журналіст закликав припинити спекуляції навколо дій Євгена та підтримати його зусилля, спрямовані на популяризацію українських традицій.

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"Тож я за смачне Різдво у головному монастирі України-Руси! Спекуляції на цьому варто припинити", - підсумував Костянтин.

Коментарі до допису Грубич вирішив приховати.

Нагадаємо, раніше Євген Клопотенко вирішив спробувати поставити крапку в обговоренні скандалу, який виник через зйомки його кулінарного шоу про традиційні українські різдвяні страви, проведені в трапезній Києво-Печерської лаври.