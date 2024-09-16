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Відомий співак зізнався, що йому писала Тіна Кароль: "Д*біл"

Тіна Кароль та Микита Ломакін (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Співак Микита Ломакін брав участь у шоу "Голос країни-11", його зірковою тренеркою була Тіна Кароль. І виявилося, що одного разу він "нарвався" на її критику.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Ломакін розповів в новому випуску шоу "Тур зірками", яке вже вийшло на YouTube-каналі "Люкс ФМ".

Так, у Микити спитали, чи чув він історії про характер Кароль та чи зіштовхувався він з ним під час роботи зі співачкою. В шоу-бізнесі ходять чутки, що Тіна нібито може бути вибагливою або ж демонструвати всім навколо свій поганий настрій.

Втім, Ломакін сказав, що не може підтвердити ці чутки. Хоча одного разу він усе ж отримав від Кароль критику.

"Вона мені один раз на "Голосі країни" написала мені: "Д*біл". Але я там реально напоров... Я вийшов на сцену і забув вдягти навушники, в результаті нічого не чув. І я їй це написав", - пригадав Ломакін.

Микита детально описав свою проблему. Але у відповідь він отримав лише одне слово. Втім, артист не образився на Кароль.

"Вона написала: "Д*біл". Просто одним словом...  А так, взагалі, Тіна дуже сильно духовна й мудра людина, тому все, що вона каже, воно має потаємний сенс, його потрібно розуміти просто", - розповів співак.

"До мене вона ніколи не відносилась якось погано. І історії, які я теж чув, я їх на собі не бачив", - додав він.

 

На шоу "Голос країни" Ломакін дійшов до чвертьфіналу. Він виступив з піснею Ірини Білик, але йому не вистачило балів для того аби пройти далі. Після цього він не відмовився від бажання будувати кар'єру й почав записувати нові пісні.

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