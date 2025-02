Відомий музикант загинув у ДТП: за кермом авто була його 90-річна мати

Інцидент трапився у місті Бріджвотер 19 лютого близько 7:20 ранку. За попередньою інформацією, автомобіль Subaru Legacy 2015 року, яким керувала 90-річна матір Карла - Арна Кокран врізався в дерево. 61-річний артист сидів на задньому сидінні.

“Вона поїхала заднім ходом через двір, врізалася в дерево, і від удару пасажира викинуло з автомобіля", - розповіли правоохоронці.

Карл був доставлений до лікарні університету Роберта Вуда Джонсона в Нью-Брансвіку з численними травмами. Лікарям, на жаль, не вдалося врятувати його життя. Мати музиканта, за попередніми даними, не отримала серйозних фізичних ушкоджень, але перебуває у глибокому шоці від того, що сталася.

Помер відомий музикант (фото: karlcochran.com)

“Карл був видатним вокалістом і гітаристом, який пережив важкий інсульт, але ніколи не припиняв боротьбу за повернення до життя. Він здобув любов шанувальників по всьому світу завдяки своїм виступам і залишався невичерпним джерелом натхнення, будучи нашим постійним гостем в турне. Висловлюємо глибокі співчуття всій його родині", - йдеться у повідомленні KISS в їхньому офіційному акаунті Х.

Our dear friend Karl Cochran was killed in a car accident on Feb. 19th. Karl was a vocalist and guitarist extraordinaire who suffered a massive stroke but never stopped fighting to make his way back. He was loved by our fans worldwide through his appearances worldwide and was a… pic.twitter.com/vhsO33DS49