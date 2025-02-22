Відомий музикант загинув у ДТП: за кермом авто була його 90-річна мати

Відомий музикант, співавтор пісень для легендарного рок-гурту KISS Карл Кокран загинув у ДТП. За повідомленнями джерел, дорожньо-транспортна пригода сталася за трагічних обставин - за кермом автомобіля перебувала 90-річна мати музиканта.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на повідомлення департаменту поліції міста Бріджвотер у Facebook .

Інцидент трапився у місті Бріджвотер 19 лютого близько 7:20 ранку. За попередньою інформацією, автомобіль Subaru Legacy 2015 року, яким керувала 90-річна матір Карла - Арна Кокран врізався в дерево. 61-річний артист сидів на задньому сидінні.

“Вона поїхала заднім ходом через двір, врізалася в дерево, і від удару пасажира викинуло з автомобіля", - розповіли правоохоронці.

Карл був доставлений до лікарні університету Роберта Вуда Джонсона в Нью-Брансвіку з численними травмами. Лікарям, на жаль, не вдалося врятувати його життя. Мати музиканта, за попередніми даними, не отримала серйозних фізичних ушкоджень, але перебуває у глибокому шоці від того, що сталася.

Помер відомий музикант (фото: karlcochran.com)

“Карл був видатним вокалістом і гітаристом, який пережив важкий інсульт, але ніколи не припиняв боротьбу за повернення до життя. Він здобув любов шанувальників по всьому світу завдяки своїм виступам і залишався невичерпним джерелом натхнення, будучи нашим постійним гостем в турне. Висловлюємо глибокі співчуття всій його родині", - йдеться у повідомленні KISS в їхньому офіційному акаунті Х.

Our dear friend Karl Cochran was killed in a car accident on Feb. 19th. Karl was a vocalist and guitarist extraordinaire who suffered a massive stroke but never stopped fighting to make his way back. He was loved by our fans worldwide through his appearances worldwide and was a… pic.twitter.com/vhsO33DS49 — KISS (@kiss) February 20, 2025

Кокран тривалий час був учасником групи Far Cry, гастролював і співпрацював із такими відомими музикантами, як Джо Лінн Тернер (Rainbow, Deep Purple), Ейс Фрейлі (KISS), Ерік Сінгер (KISS, Black Sabbath), Боб Дейзлі (Ozzy Osbourne) та багатьма іншими. Він був співавтором саундтреку до популярного серіалу Disney "Я - рокер".

У 1994 році він приєднався до гурту KISS та записав пісню “Into the Void” для альбому “Psycho Circus”, який став платиновим.

Він також співпрацював із супергуртом ESP (Eric Singer Project), а його власна група Voodooland випустила успішний альбом “Give Me Air” у 2004 році.

Попри успішну кар’єру в шоубізнесі, Карл залишався частиною місцевої кавер-групи Far Cry, яка з 1986 року виступала на клубній сцені Нью-Джерсі. Він казав, що грає не заради слави, а через любов до музики, яка робить його щасливим.



Карл Кокран (фото: karlcochran.com)