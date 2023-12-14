Відомий лікар озвучив перші симптоми серцевого нападу, на які потрібно звернути увагу

Серцевий напад - це небезпечний стан, який може призвести до смерті. Симптоми серцевого нападу можуть бути різними, але є п'ять основних ознак, на які слід звернути увагу.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Tik-Tok лікаря Айзмана Чоудхурі.
Перша ознака - це біль у грудях. Цей біль може бути гострим, ниючим або з відчуттям стиснення. Він може поширюватися на інші частини тіла, наприклад, на руку, щелепу, шию, плече або спину.
Друга ознака - задишка. Людина з серцевим нападом може відчувати труднощі з диханням, навіть при незначному фізичному навантаженні.
Третя ознака - відчуття слабкості та підвищена пітливість. Людина з серцевим нападом може відчувати себе втомленою або слабкою, у неї може з'явитися пітливість або відчуття липкості шкіри.
Четверта ознака - неспецифічні симптоми, такі як нудота, блювання або втома. Ці симптоми можуть бути менш очевидними, ніж інші ознаки серцевого нападу.
П'ять симптомів серцевого нападу, які ви не можете пропустити (фото: freepik.com)
Якщо ви відчуваєте будь-який із цих симптомів, негайно зверніться за медичною допомогою. Також не слід ігнорувати стан інших людей.
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