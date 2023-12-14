Відомий лікар озвучив перші симптоми серцевого нападу, на які потрібно звернути увагу

Перша ознака - це біль у грудях. Цей біль може бути гострим, ниючим або з відчуттям стиснення. Він може поширюватися на інші частини тіла, наприклад, на руку, щелепу, шию, плече або спину.

Друга ознака - задишка. Людина з серцевим нападом може відчувати труднощі з диханням, навіть при незначному фізичному навантаженні.

Третя ознака - відчуття слабкості та підвищена пітливість. Людина з серцевим нападом може відчувати себе втомленою або слабкою, у неї може з'явитися пітливість або відчуття липкості шкіри.

Четверта ознака - неспецифічні симптоми, такі як нудота, блювання або втома. Ці симптоми можуть бути менш очевидними, ніж інші ознаки серцевого нападу.

П'ять симптомів серцевого нападу, які ви не можете пропустити (фото: freepik.com)

Що робити, якщо ви помітили у себе ознаки серцевого нападу

Якщо ви відчуваєте будь-який із цих симптомів, негайно зверніться за медичною допомогою. Також не слід ігнорувати стан інших людей.