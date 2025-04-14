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Відомий композитор, який працював з Матвієнко та Гайтаною, загинув в ДТП: деталі

Андрій Гураль (фото: facebook.com/andrey.gural)
Автор: Поліна Іваненко

Внаслідок аварії загинув відомий композитор, аранжувальник і звукорежисер - 46-річний Андрій Гураль. Він працював з відомими зірками, а його пісні лунали на радіо.

Що відомо про Гураля та його смерть, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

"Кожної години на "Буковинській Хвилі" лунає пісня Андрія Гураля "Відлітаю". Ніколи не думав, що її слова стануть пророчими. Минулої ночі Андрій трагічно загинув. Він був великою людиною з великим серцем. Геніальним музикантом і моїм наставником. Світла пам’ять", - написав радіоведучий Олег Сірман.

Допис Сірмана (скріншот)

У коментарях під дописом юзери пишуть:

  • "Дуже велика втрата в музичному суспільстві! Царство небесне Андрію!"
  • "Боже, Андрій! Світла пам'ять"
  • "Я не хочу в це вірити… Прощавай, друже"
  • "Царство небесне! Просто не віриться! Нехай спочиває з Богом!"
  • "Андрій. Світла пам’ять про талановиту людину… Не віриться, в наших серцях ти назавжди".

Також про смерть Гураля висловився Іво Бобул. Він написав: "Дуже жаль, спочивай з Богом".

Андрій Гураль (фото: facebook.com/andrey.gural)

Композитор, який працював з Гайтаною, Тонею Матвієнко, а ще з гуртами "Нічлава" та "Без обмежень", загинув в ДТП. Аварія сталася в ніч на 13 квітня в селі Оршівці Чернівецької області. 

Інформація про ДТП від поліції (скріншот)

"Правоохоронці попередньо встановили, що 61-річна водійка автомобіля "Mercedes-Benz Е200" допустила наїзд на 46-річного місцевого жителя. Внаслідок аварії буковинець отримав численні травми та помер під час надання йому медичної допомоги. Тіло загиблого правоохоронці направили на судово-медичну експертизу", - йдеться у повідомленні від Головного управління Національної поліції Чернівецької області, але прізвище загиблого не названо.

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Під час створення матеріалу було використано джерела: допис з Facebook Сірмана, "Чернівецький промінь", Національна поліція Чернівецької області.

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