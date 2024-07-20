Відомий комік емоційно висловився про мовне питання після смерті Фаріон: "Пробиваємо дно"

Фелікс звернувся до блогерів

Зірка висловився про тих інфлюенсерів, які навіть після вбивства Фаріон продовжують розділяти суспільство через мову і пишуть заяви на кшталт: "Поки одних за українську вбивають, інші продовжують підтримувати російську".

"Що зараз роблять наші "свідомі" українські інфлюенсери? Замість того, щоб кричати людям: "Ми вже пробиваємо дно, ми вбиваємо один одного на вулицях! Може досить хейту та розділення? Такий, не такий, малорос, бандерівець, російською говориш, українською говориш… Роздупліться, у нас спільний ворог!". Ні, ми краще напишемо: "Поки за українську вбивають, російську підтримують", - сказав Фелікс.

Комік підкреслив, що наразі обставини щодо вбивці залишаються нез’ясованими: ні громадянство, ні мотиви, причетна чи непричетна до цього РФ.

"А що якщо Ірину Фаріон застрелила україномовна людина? Тоді це буде нормальна смерть, нічого страшного? Просто якийсь побутовий конфлікт? А якщо завтра вб'ють російськомовну людину, Анну Алхім, наприклад, за її слова? Це буде нормально? Нічого страшного? М*сквороту вбили?" - поцікавився він.

Редька записав звернення після смерті Фаріон (Фото: instagram.com/felix.redka)

Редька емоційно звернувся до зірок соцмереж з проханням: поставити самим собі питання: чи це нормально взагалі, що людей вбивають на вулицях?

"Як наше суспільство могло до такого дійти? Як при живому ворогові, такому як Росія, ми займаємося тим, що вбиваємо українців всередині? Чому це відбувається і чи пов'язано це якось з вашою політикою інформаційною?" - підкреслив гуморист.

"Не можна користуватися смертю людини для того, щоб далі роз’єднувати суспільство! Ви - лідери думок. Одумайтесь. Що ви робите? Грійте людей, підтримуйте, об’єднуйте", - також зазначив він у підписі до відео.

Кого саме мав на увазі Редька

У коментарях Анатолій Анатоліч поцікавився, про кого саме говорить Фелікс, згадуючи "свідомих" блогерів. На що той відповів, що відправить ведучому цю інформацію в особисті, "аби не наживати собі ворогів".

Відповідь Редьки Анатолічу (скриншот)

Що відомо про смерть Фаріон

Замах на мовознавицю було скоєно ввечері 19 липня. Невідомий стріляв у жінку, коли вона знаходилася біля свого будинку у Львові.

Фаріон отримала поранення в область голови. На жаль, медикам не вдалося врятувати життя Ірини.

Її смерть підтвердили мер Львова Андрій Садовий і голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Ірина Фаріон померла у лікарні (Фото: t.me/kozytskyy_maksym_official)