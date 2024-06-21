Відомий гуморист розповів, чому в "Ліги сміху" немає майбутнього і чим його шокував КВК

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На думку Константиновського, у командного гумору немає майбутнього.

"Це все дуже пришвидшилось. Ти можеш зробити свій блог, свій канал, тобі не треба йти кудись, збирати людей і в щось грати. Просто майбутнє за блогерами. Одна людина буде займатися гумором, тобі більше ніхто не потрібен", - поміркував артист.

Таких як раніше команд, каже телеведучий, зараз немає.

Фіма Константиновський (фото: instagram.com/fimakonst)

"Не через те, що у нас немає смішних людей, а через те, що ці смішні люди роблять блоги, якісь там відео, пранки, канали. Формати шоу їм не треба. Я не вірю, що "Ліга сміху" буде існувати", - висловився Фіма.

Зірка порівняв українське гумористичне шоу з КВК. Свого часу, говорить він, альтернативи цій програмі не було.

Що артист думає про сучасний КВК

Зараз, зізнався Константиновський, він хотів би, щоб передача "Клуб веселих і кмітливих", яка виходить на російському телебаченні, зникла.

"Ніколи не буде української команди в КВК. Я б дуже хотів, щоб КВК зник. Це не те, що було, і ніколи не буде таким. Не буде жодної влади в цій недокраїні, коли КВК може існувати так само, як раніше", - впевнений артист.

"Нещодавно хтось виклав фотографію судді КВН, сидів цей у*людок Шаман, і в нього Z на рукаві. Я був в а**рі просто. Я не вірив, це прям такий тригер. Я не дивлюсь його (КВН, - Прим.Ред). Виявляється, що там відкрито не можна жартувати про цю спецоперацію, а от свастика на рукаві у судді… я такий, блін, я любив цю гру", - поділився Фіма.