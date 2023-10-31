Відомий екстрасенс передбачив смерть Меттью Перрі за кілька днів до трагедії: що відомо

Екстрасенс передбачив смерть Меттью Меррі

Американський екстрасенс Джон Едвард нині гастролює Австралією зі своїм туром Crossing Over і днями він з'явився на сцені в Сіднеї, щоб поділитися своїми останніми передбаченнями.

Меттью Перрі (фото: instagram.com/mattyperry4)

За словами однієї з учасниць заходу, Едвард зупинив виставу після того, як отримав екстрасенсорне повідомлення, яке, як вона тепер розуміє, стосувалося Перрі.

Згадуючи про цей містичний момент, жінка розповіла, що вона принесла на виступ медіума копію мемуарів Перрі з наміром передати їх своїй сестрі.

"Джон запитав під час шоу: "Хто-небудь приніс книжку "Маленький будиночок у прерії"?" Я нічого про це не подумала, але моя дочка сказала: "Мамо, у тебе є книга Меттью Перрі. Перрі та прерії, вони звучать однаково. Моя дочка говорила: "Встань, встань", але я була занадто збентежена. А потім через три дні Метью помер, і тепер я думаю: "Це був знак?», - згадала Карен на шоу "The Kyle And Jackie O Show".

Меттью Перрі (фото: instagram.com/mattyperry4)

Пізніше в шоу зателефонував ще один фанат і розповів, що батько Меттью, актор Джон Беннетт Перрі, колись знімався в серіалі "Маленький будиночок у прерії".

Здається, медіум виявив якісь сигнали або символи, пов'язані з Меттью Перрі, проте ні в кого не вийшло попередньо розгадати їхнє значення.