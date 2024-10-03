"Я творю мир": відомий блогер зробив цинічну заяву про свій "статус" зрадника і дезертира

Бумчик прокоментував своє ставлення до бази "Миротворець"

"Після твого виходу з України тебе внесли в "Миротворець". Чи ти зараз розумієш, які можуть бути наслідки? Чи це ніяк не вплине на твоє життя?" - запитав у нього Тимошенко.

Хлопець зазначив, що нічого не тямить у політиці, і висловився про цю базу, виходячи лише з її назви.

"Я ніколи не розумівся на політиці. Ну, я ж мир творю. Якщо я в базі "Миротворець", значить, я творю мир. Які мінуси?" - сказав Паша.

скриншоти з інтерв'ю

Крім того, 27-річний Бумчик розповів про документи в Європі, які вже встиг зробити.

"Мені казали, що можуть дати політичний прихисток через те, що мене влада переслідує. Документ про те, що мені надають захист і я можу знаходитись тут 90 днів, потім цей захист продовжать і дадуть захист у тій країні, де я хочу бути. По документах усе просто", - поділився він.

Наостанок зірка мережі озвучив плани щодо свого майбутнього за межами України. Так, в Європі він планує займатися створенням контенту.

"З планів - знімати контент. Я довго не знімав в Україні, бо була війна, і це було якось не дуже доречно, і небезпечно. Як кажуть "не на часі". А в Європі війни немає, тому я зможу створювати контент кожного дня: вести стріми на Twitch, показувати своє життя, як я справляюсь із труднощами. Буду робити контент у TikTok і Instagram. Тому що зараз пік. Я не думав, що це так розлетиться", - зазначив інфлюенсер, маючи на увазі свою втечу до Румунії горами. Мандрівку він детально показував у блозі.

Бумчик опинився у базі "Миротворця" після втечі з України (скриншот)

Бумчик також зазначив, що ще не обрав для себе країну, де хотів би зупинитися. Він уже побував у Польщі, Румунії та Угорщині, але планує ще трохи подорожувати, перш ніж обрати, де йому буде найкраще. Блогер додав, що для себе хоче теплий клімат, оскільки взимку його продуктивність значно знижується.

Нагадаємо, хлопець отримав популярність у 2015 році як автор екстремальних роликів та стрімів на Twitch. У 18-річному віці він зняв відео, де катається на даху потяга. Це відео стало вірусним і принесло Паші широку впізнаваність.