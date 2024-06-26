Відомій акторці діагностували невиліковну хворобу

94-річна американська акторка Джина Роулендс страждає від важкого захворювання. Вона перебуває в повному безпам'ятстві.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю її сина, режисера Ніка Кассаветіса, для видання Entertainment Weekly.

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У Джини хвороба Альцгеймера. Вона вже п'ять років страждає від цієї недуги.

"Якось раз я попросив маму зіграти старшу Еллі. Ми тоді багато говорили з нею про хворобу Альцгеймера, хотіли бути повністю чесними з нею. Протягом останніх п'яти років вона страждає від цього захворювання. Зараз вона в повному недоумстві. Те, що ми вже пережили - справжнє божевілля. Адже спочатку вона прожила це все на екрані, а тепер це частина реальності", - поділився її син Нік.

Нагадаємо, Роулендс зіграла роль Еллі Гамільтон у фільмі "Щоденник пам'яті", який був випущений рівно 20 років тому.

Її героїня страждала на деменцію і жила в будинку для літніх людей, де нею опікувався чоловік.

Джина Роулендс (кадр з фільму "Щоденник пам'яті")

Щодня він перечитував Еллі щоденник, в якому була записана історія їхнього кохання.

У реальному житті актрисі також довелося зіштовхнутися з проблемами зі здоров'ям.

До слова, Кассаветіс в інтерв'ю поділився, що його родині вже доводилося мати справу з хворобою Альцгеймера.

Багато років від цього захворювання страждала бабуся Ніка. Зараз режисер і його сім'я зосереджені на догляді за Джиною.