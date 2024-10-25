Відомий актор вперше розказав про спробу самогубства і показав наслідки (відео)

Популярний український актор Артур Логай, який нещодавно потрапив у ДТП на мотоциклі , розповів про страшний випадок зі свого життя - він намагався покінчити життя самогубством, коли йому було 18 років.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на інтерв'ю артиста Аліні Доротюк .

Справа в тому, що актор з юнацтва страждає на лудоманію. Це патологічна схильність до азартних ігор. Актор свого часу багато часу проводив за грою на ігрових автоматах.

В інтерв'ю він підкреслив, що страждати на захворювання почав у 12 років, а в 18 зрозумів, що настільки втомився від цього, що хотів покінчити життя самогубством.

"Я втомився", - зазначив Логай.

Потім він продовжив: "Якби я справді хотів, то ми б з тобою тут зараз не розмовляли".

Також він поділився причинами, що спонукало його до такого кроку.

"Я думаю, що на той момент, а це було вже 13 років тому, це було і бажання, і небажання, і спосіб привернути увагу, і спосіб зняти відповідальність за те, що наробив", - зазначив Логай.

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На що Доротюк запитала: "Це борги?".

"Так, борги, відповідальність перед мамою", - наголосив він.

"Може, мені тоді пощастило, що батьки приїхали раніше, ніж мали приїхати. Можливо. Але якби хотів і не злякався до кінця, точніше не почав лякатися цієї історії, то доробив би", - розповів актор.

Також телеведуча попросила показати його сліди від порізів.

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"Так, насправді там було глибоко, до сухожиль або як там воно називається", - зазначив артист.

Також Артур Логай зазначив, що зараз він уже не має часу на цю згубну звичку.

Хто такий Артур Логай

Артур Логай - актор театру та кіно, співак та композитор.

Брав участь у 5-му сезоні талант-шоу "X-Фактор" (2014). Був у команді Ніно Катамадзе, посів 10 місце.

В 2017 році закінчив дворічну кіношколу Ukrainian Film school на базі кіностудії Film.Ua.

У 2021 році переміг разом зі своєю партнеркою Анною Кареліною у телешоу "Танці із зірками" на телеканалі "1+1".

У фільмографії Артура серіаліті "Київ вдень і вночі", серіали "Спіймати Кайдаша", "Коп з минулого", "Пес Альф" та ін.

Актор одружений вдруге, має двох синів.

Артур Логай із дружиною Євгенією та синами (фото: instagram.com/logai.arthur)