Відомий актор цілувався з Меган Маркл. Зараз його звинувачують у домаганнях

Що пов’язує Рассела Бренда з Меган Маркл

Після звинувачень зірки у зґвалтуванні на поверхню виплив уривок з його інтерв’ю 2018 року, в якому Рассел хизується поцілунками з герцогинею Сассекською.

За словами Бренда, у 2010 році він та Маркл знімалися у комедії "Втеча із Вегаса", в якому майбутня дружина принца Гаррі зіграла прихильницю вечірок.

"Вона знімалася у фільмі, в якому знімався я. Це був хороший фільм. Меган Маркл на той час була мало кому відома, тому що вона не була одружена з особою королівської крові", - говорить актор.

"Я не дуже добре пам'ятаю зйомки фільму, у нас із нею була спільна сцена. Це було передбачено сценарієм. Я знаю це тільки тому, що десь пізніше бачив цей уривок. Меган Маркл, ось так... Вони мають порушити це питання на весіллі, якщо в когось є на те причини... Так, я цілував її у фільмі!" - додав Рассел.

Рассел Бренд цілується з Меган Маркл у фільмі "Втеча з Вегаса" (кадр з фільму)

До слова, акторську кар’єру Меган не можна назвати вдалою.

Найпомітніша роль дружини принца Гаррі на даний момент є роль Рейчел Зен у серіалі "Форс-мажор".

Що відомо про скандал з ексчоловіком Кеті Перрі

Одразу п’ять жінок висунули проти знаменитості звинувачення у сексуальному насильстві та домаганнях.

Вони прозвучали у британських таблоїдах і за ними навіть встигли випустити документальний фільм Dispatches.

Сам ведучий популярного ток-шоу телеканалу BBC "Big Brother’s Big Mouth" категорично заперечує всі звинувачення.

Рассел Бренд (фото: instagram.com/russellbrand)

Так, за словами однієї з жінок, актор сіткомів зґвалтував її у своєму будинку в 2013 році. Це сталося після того, як вони познайомилися на зібранні анонімних алкоголіків.

Інша ж ймовірна жертва заявила, що він зґвалтував її, притиснувши до стіни свого будинку у Лос-Анджелесі.

Третя фігурантка резонансної справи повідомила, що їй було всього 16 років, коли Рассел змусив її займатися оральним сексом.

"Дівчина стверджує: вона почала задихатися і їй довелося вдарити чоловіка в живіт, щоб він зупинився", - повідомляє The Sun.

Схожі звинувачення висунула проти зірки четверта і п’ята жертви.

Рассел визнав, що в минулому його стосунки були не завжди довгостроковими і стабільними, але він наполягає на тому, що у всіх випадках була дотримана взаємна згода.

Телеканали BBC і Chanel 4, а також продюсерська компанія "Banijay UK" почали проводити внутрішнє розслідування.

Телепередачі, фільми і серіали, в яких брав участь Рассел, прибрані із загального доступу.

Рассел Бренд (фото: instagram.com/russellbrand)

Зауважимо, що Рассел давно відомий своїм несерйозним і навіть, якщо можна так сказати, жорстоким ставленням до жінок.

Так, актор, який свого часу мас романтичні стосунки зі співачкою Кеті Перрі (справа навіть йшла до одруження), несподівано порвав з нею... через СМС-повідомлення прямо перед Новим роком. Через це його зненавиділи сотні тисяч жінок у всьому світі.