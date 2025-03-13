Відомі блогери, яких хейтили за "втечу" з України, втретє стали батьками. Перше фото немовляти

Пренткович народила третю дитину

Блогерка народила в середу, 12 березня.

"Донечка", - коротко підписала вона серію фото з малятком на руках із лікарняної палати.



Пренткович стала мамою втретє (фото: instagram.com/tanyaprentkovych)

Також вона розсекретила параметри новонародженої: вага - 3850 г, зріст - 51,5 см.

Також на фото присутній її цивільний чоловік, який трепетно цілує Пренткович. Судячи з усього, у пари були партнерські пологи.



Таня Пренткович із чоловіком (фото: instagram.com/tanyaprentkovych)

Крім того, блогерка відразу ж показала обличчя своєї третьої дитини.



Дочка Тані Пренткович (фото: instagram.com/tanyaprentkovych)

Також у Stories вона показала перше фото після пологів.

"Це були фантастичні легкі пологи. Зберуся з думками і все розповім", - написала вона.



Пренткович народила доньку (скриншот)

Чому Пренткович і Гонковський втекли з України

У січні 2024 року в мережі поширили фото, на якому блогерка та її цивільний чоловік відпочивають разом на Мальдівах. З'ясувалося, що Гонковський виїхав як волонтер до Польщі. Благодійний захід, на якому він мав виступати, перенесли, і блогер вирішив приєднатися до своєї дружини та дітей, які в той час відпочивали на островах.

Багато хто висловив своє обурення з приводу цього вчинку підприємця, після чого і Пренткович, і Гонковський намагалися виправдатися і просити вибачення. Потім парі нібито почали погрожувати, через що вони вирішили виїхати за кордон.

Наразі пара проживає в Португалії.

У вересні вони оголосили, що чекають на ще одну спільну дитину. Блогерка не раз показувала в блозі фото своєї фігури під час вагітності.

Новонароджена дівчинка стала третьою дитиною для Пренткович і другою - для Гонковського.



Пренткович із чоловіком і дітьми (фото: instagram.com/tanyaprentkovych)

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