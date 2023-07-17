Відома волонтерка та військова Маруся Звіробій отримала поранення в боях за Бахмут: деталі

"Клубніка люта"

Військова написала, що вона - "300", але попросила усіх сильно не хвилюватися, бо має поранення ноги.

"Ну, тільки не психуйте. Я "300". Клубніка люта в Польщі цього року. Мені нічого не треба, жити буду. Моє серце Пані Оксана взялась особисто, разом зі своїми янголами, тож я під повною опікою. Дякую групам еваку та лікарям, а особливо побратимам, напарнику треба нову каску", - повідомила Маруся.

Вона також додала, що під Кліщіївкою йдуть жорстокі бої, а її група потрапила під мінометний обстріл.

"Потім напишу, як ви любите, по красоті, що там і як. А поки цьом. Я не дуже буду на зв'язку. Нові штани пішли під ніж, ех… знов куплять", - додала військова.

У коментарях Звіробій додала, що лікування трохи затягнеться, бо лікарі попередили - заживати буде не швидко.

Хто така Маруся Звіробій

Українська волонтерка, контрактниця ЗСУ, інструкторка навчального центру десантно-штурмових військ, громадська діячка.

Стала відомою під час Революції Гідності у 2014 році, створив проєкт "Допомога пораненим Майдану". Коли почалася війна, стала активно допомагати військовим. Влітку 2014 року організувала полігон початкового військового вишколу разом з волонтерами-інструкторами.

З осені 2014 - командир 11 батальйону ДУК "Правий сектор". З 2015 готувала бійців для контрактної служби у ЗСУ - відтоді випускників школи стали називати "Марусині Ведмеді".

Маруся Звіробій (фото: facebook.com/maruzvir)

З 2017 - військова бригади швидкого реагування Національної гвардії України. У 2019 році звільнилась з лав ЗСУ за станом здоров'я. Має орден "Народний Герой України".

Від початку повномасштабного вторгнення Росії повернулася до лав ЗСУ - у ДШВ.