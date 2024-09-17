Відома журналістка вперше розсекретила, які пластичні операції робила (фото)

Що змінила у собі Аліна Доротюк

Зі слів інтерв'юерки, понад 10 років тому вона зменшила груди, які до хірургічного втручання були десятого розміру, а нащодавно Аліна змінила форму носа.

Журналістка розповіла, що редукційна маммопластика була зроблена за медичними показаннями, а ринопластика - виключно з естетичних причин.

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"Я у 2013 році, але це було за медичними показаннями, робила зменшення грудей. Я була худенька, маленька, і це було величезне навантаження, коли в тебе 10-й розмір грудей, які тягнуть униз. І ти прокидаєшся серед ночі від того, що в тебе болить спина і тобі хочеться плакати постійно. І ти не отримуєш задоволення від життя, від ходьби, ти не можеш бігати, у тебе купа обмежень", - зізналася вона.

Доротюк поділилася, що операція тривала 5,5 годин, а відновлення після неї було довгим і непростим.

Крім того, зірка зізналася, що нещодавно зважилася на "невелику" ринопластику. За її словами, це було обдумане рішення, яке вона виношувала протягом кількох років.

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"Я хотіла підправити кінчик носа, можливо прибрати горбинку, але максимально натурально. Для мене це естетично важливо і в психологічному аспекті, і в аспекті моєї подальшої роботи в кадрі. Зараз ми живемо в такий непевний час, що якщо хочеться, мені здається, треба зробити. Краще зробити, ніж я буду шкодувати про це все своє життя", - сказала Аліна.