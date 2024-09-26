Відома співачка зробила чесну заяву про зіркову хворобу: "Декому це може не сподобатись"

Зі слів виконавиці, вона ще ще не досягла такої популярності, щоб відчути "зіркову хворобу".

"Є моменти, коли мене впізнають, особливо у місті, де я живу. Інколи я відчувала гордість за досягнення, адже інвестувала в себе час і зусилля, щоб отримати бажаний результат. Це дало мені впевненість у собі, але не призвело до "зірковості", - зізналася співачка.

Також вона вважає, що ніколи не зіштовхнеться з "зірковістю".

SOWA (фото: пресслужба)

"Коли хтось багато інвестує у себе, як у проєкт, і бачить результати - зʼявляється самоповага та самоцінність, і розуміння, що тобі потрібно на благо проєкту, а що ні, а з цим вміння відстоювати власні кордони. Адже з популярність приходить набагато більше, ніж здається спочатку. Наприклад: люди, які хочу скористатися твоїми можливостями, або використати", - поділилася SOWA.

Знаменитість додала, що часто люди плутають здатність відстоювати свої межі та усвідомлення власної цінності з "зірковою хворобою". Коли людина багато інвестує у себе - починає цінувати свої зусилля.

"Декому це може не подобатись, і тоді зручніше пояснити це "зірковістю". Проте насправді на "зіркову хворобу" можуть страждати не тільки відомі люди, але й ті, хто не пов'язаний із популярністю", - сказала артистка.

SOWA (фото: пресслужба)

Крімо того, вона відповіла, як їй вдається зберігати баланс між популярністю та особистим життям.

"Зараз я не перебуваю у стосунках, тож балансую виключно свою кар'єру. Моя творчість і робота над проєктами фактично є моїм особистим життям. Щодня я займаюся розвитком кар'єри, і це забирає весь мій час", - розповіла SOWA.