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Відома співачка зізналася, що бореться зі страшною хворобою

Холзі (фото: instagram.com/iamhalsey)
Автор: Іванна Пашкевич

Американська співачка Холзі повідомила, що їй поставили одразу два страшних діагнози - лейкемію і червоний вовчак. До цього дівчина старанно приховувала, що з нею відбувається. Відповідь, чому вона вирішила мовчати, криється в одній із нових пісень, які вона написала про власний стан.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Деталі

У треці "Кінець" є рядок: "І я не люблю скаржитися, але прошу вибачення за це". Попри всі труднощі, Холзі, здається, налаштована оптимістично і готова боротися до останнього.

 

Свій допис вона лаконічно підписала: "Коротше кажучи, мені пощастило, що я жива".

Співачка повідомила, що у неї виявили лейкемію і червоний вовчак. Впоратися навіть з одним таким діагнозом непросто, а коли обидва ставлять одночасно - це ще складніше.

У пості можна побачити кадри, на яких зірка проходить лікування і плаче, стримуючи біль.

З відміток під публікацією, де згадані Товариство лейкемії та лімфоми й Альянс досліджень вовчака, можна зробити висновки про те, що саме похитнуло її здоров'я.

Зазначимо, що життя Холзі ніколи не було простим. У дитинстві вона часто змінювала школи, зіштовхувалася з булінгом і дізналася про свій біполярний афективний розлад після невдалої спроби самогубства.

Крім того, вона пережила три викидні й аборт. Лише три роки тому виконавиця змогла вдало завагітніти і народити сина, що ще більше підірвало її крихке здоров'я.

Холзі із сином (фото: instagram.com/iamhalsey)

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