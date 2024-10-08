Відома співачка пригадала, як її привселюдно зацькували: "Тебе просто змішують з ла*ном"

Скандал з цькуванням

Так, у минулому Карпу запросили на "Інтер", де одним з ведучих шоу був російський артист Отар Кушанашвілі, відомий своїм вмінням гостро висловлювати думку і провокувати суперечки. Просто перед камерами він почав жартувати, що співачка "підозріло швидко" отримала звання Заслуженої артистки, хоча й запевнила, що за це не платила.

За словами зірки, це було дуже образливо. І на шоу її покликали, вважає артистка, навмисно для жартів та цькування.

"Це той час, коли я дуже хотіла бути тут, в себе вдома, потрібною… Вони навіть купують мені квитки на літак, щоб я встигла прилетіти. Тобто я їм була потрібна як м'ячик оцей для відбивання, для биття", - пригадала Карпа.

"І вони почали мене просто грузити: "Хто ти така, за що твої заслуги?". Чесно, коли я повернулася з цього ефіру, я відчувала себе такою побитою собакою", - додала вона.

Наталка Карпа (скріншот)

Але співачка зрозуміла, що отримували "стусани" просто за те, що вона створювала україномовний контент, чим займається і зараз.

"День-два, я виходжу в Польщі на велику сцену, де багато людей підспівують тобі українською, а тут в себе вдома, ти сидиш на каналі, де тебе просто змішують з ла*ном", - зазначила Карпа.

Втім, ведучим не вдалося зламати співачку. Її підтримали. Навіть незнайома жінка, яка побачила Карпу після цього шоу, похвалила її, бо вона "відбивалася" від критики та цькування.

"Минуло трішки часу, я зрозуміла, що про мене знову почали говорити. Нехай вони говорять добре, погано, але це те, до чого я прагну. Я хочу, щоб українські пісні чули, знали, і мали можливість їх слухати в себе вдома", - резюмувала співачка.