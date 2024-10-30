Українська співачка хотіла покінчити з життям: відверте зізнання

Українська виконавиця Марина Круть, яка раніше заявляла про бажання воювати , у новому інтерв’ю відверто висловилася про особисте. Вона пригадала, що у минулому зіштовхнулася з суїцидальними думками, і назвала причину.

Марина Круть мала думки про самогубство

"Зі мною теж таке було. У мене не було спроб. У мене були думки про самогубство. Їх було п'ять. У мене були думки й один раз був план. І це була точка невідворотності, це було дно. У той момент мені нічого не хотілося робити. Я їхала за кермом і була одна. Мені чомусь спало на думку в секунду виїхати на зустрічну. Я просто подумала й уявила це. Я не зробила цього, але подумала. Я дуже чітко пам'ятаю цей день. В той момент мені було ніяк. Я нічого не відчувала", - зізналася зірка.

"У мене на початку року відбувся розрив стосунків, які мені були тоді дуже цінні. І мені здається, що це тоді ввігнало мене в депресивний стан. І загибель Ірини (Цибух - прим. ред.) стало добиванням, бо я ще не прожила попереднє", - також додала вона.

скриншоти з інтерв'ю

Круть не приховує, що в якийсь момент, коли зрозуміла що не впорається сама, то стала звертатися за допомогою до психіатра. Окрім того, вона пригадала історію, яка врятувала її та допомогла прибрати думки про самогубство на інший план.

"І коли до мене приходить план вивернути кермо, я кажу собі, що треба йти до психіатра. Я розуміла головою, що життя прекрасне. У мене такі класні друзі. І я точно пам'ятаю, як у той момент одною з причин того не робити було те, що я не хочу, щоб знову ховали когось з молодих. Не хочу, щоб мої друзі мене ховали, не хочу, щоб вони прожили те ж саме, що і я", - розповіла Марина.

"І в машині я подумала, що мені аж настільки ніяк, що мені треба послухати свою пісню. Я включаю її невипущену демоверсію. І я розумію, що через 4 хв прослуховування мені стало трішечки краще. І прийшла думка, що відкидатися не будемо, допоки альбом не закінчимо", - пригадала також артистка.