Відома актриса померла після медичної процедури: що відомо

Конні Чіуме (фото: instagram.com/conniechiume)

Актриса, що мала безліч нагород, серед яких "Ветеран кіноіндустрії Південної Африки", померла в лікарні Йоганнесбурга (ПАР) на 73-му році життя.

Син Чіуме розповів, що раніше його маму "госпіталізували для медичної процедури", проте не став ділитися подробицями.

Причину смерті сім'я поки що не стала розкривати.

Одне з останніх фото актриси у її блозі (фото: instagram.com/conniechiume)

Що відомо про Конні Чіуме

Вона народилася 5 червня 1952 року у Південній Африці. Спочатку вчилася на медсестру, але зрештою отримала диплом вчителя. Після кількох років викладання вона пішла зі школи, щоб подорожувати, та переїхала на деякий час до Греції.

Наприкінці 1980-х Чіуме вирішила спробувати себе у кіно.

У 2000 році акторка отримала нагороду за найкращу жіночу роль у драматичному серіалі на Південноафриканській премії кіно та телебачення (SAFTA).

У 2018 році знаменитість зіграла старійшину племені у фільмі кіновсесвіту Marvel "Чорна пантера".

Конні Чіуме в образі старійшини у "Чорній пантері"

У 2022 році Чіуме сказала в одному з подкастів, що вона хотіла б, щоб люди запам'ятали її такою, як вони хочуть.

"Я вплинула на кожну людину по-різному. Хоч би як я вплинула на вас, пам'ятайте мене такою", - зазначила знаменитість.

Конні Чіуме (фото: instagram.com/conniechiume)

Чіуме також знялася у численних південноафриканських телешоу, таких як Rhythm City, Zone 14 та Gomora. Загалом фільмографія актриси налічує понад 30 фільмів та серіалів. Остання робота - це трилер "Серце мисливця", що вийшов цієї весни.

Вона любила яскраві образи (фото: instagram.com/conniechiume)

Акторка була одружена з 1985 по 2004 рік. У неї залишилося четверо дітей: двоє синів та дві доньки.

Чіуме в останні роки життя (фото: instagram.com/conniechiume)