Відома британська акторка отримала жорстокий удар по обличчю на публіці: подробиці інциденту

Що відомо

Річ влучила просто в ліве око акторки: та скрикнула від болю і заплакала.

Неприємний інцидент став шоком не тільки для неї, а й для її колег, які одразу ж взялися перевіряти стан Флоренс.

Поки невідомо, чи звернулася 27-річна зірка нашумілого "Оппенгеймера" після травми до медиків, і наскільки сильно постраждала.

Таблоїди чекають на офіційну заяву П'ю з цього приводу.

Флоренс П'ю (фото: instagram.com/florencepugh)

До слова, у 2023 році став помітним небезпечний і жорстокий тренд серед шанувальників - метання предметів у відомих особистостей під час їхніх виступів на сцені.

Від цього вже встигли постраждати Гаррі Стайлс, Карді Бі та, зокрема, Бібі Рекса, якій довелося навіть прошити кілька швів над бровою.

Тепер ця сумна й агресивна тенденція перекочувала й на акторську сферу.