Відома блогерка розповіла про страшну хворобу, яка руйнує кістки: "Йде боротьба за ногу"
Популярна українська блогерка Юлія Обрі (справжнє ім'я - Юлія Брилко) поділилася страшною новиною - у неї діагностовано хворобу, яка руйнує кістки.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на її новий пост у Instagram.
Справа в тому, що у дівчини була зламана нога. Нещодавно їй зробили чергову операцію, але, на жаль, прогнози лікарів невтішні.
"Я чекала на завершення історії з ногою, зняття апарату (апарат Ілізарова - ред.) та щасливої пробіжки... Але, на жаль, трапилося інакше, і мені знову довелося рятувати ногу", - зазначила вона у публікації.
Юлія Обрі розповіла підписникам, що вже проконсультувалася із кількома фахівцями.
"На даний момент у мене найбільша проблема не з переломом, а із захворюванням, яке руйнує мою кістку і яке важко зупинити. Тому далі у мене йде боротьба за ногу і надія на краще. Лікування буде довгим і немає термінів, тому що проблема дуже серйозна", - зазначила вона.
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Також вона зауважила, що її моральний стан зараз не в найкращому стані, тому вона, швидше за все, деякий час не зможе вести блог.
Юлія Обрі (фото: instagram.com/lia_obri)
Що відомо про Юлію Обрі
Юлія Брилко - українська блогерка з Хмельницького. Сторінка дівчини в Instagram називається Lia Obri і налічує 193 тисячі підписників.
У 2018 році дівчина вирішила взятися за себе та скинула зайві кілограми. Згодом вона почала проводити спортивні онлайн-марафони, а також ділитися зі своїми фоловерами цікавими рецептами для схуднення. Також написала кілька книжок.
Також у її блозі багато фото та відео з подорожей. Зважаючи на все, дівчина деякий час жила на Балі, а зараз повернулася до Хмельницького.
Блогерка Юлія Обрі (фото: instagram.com/lia_obri)
Що відомо про травму Юлії Обрі
Дівчина сильно травмувала ногу кілька місяців тому - у неї був відкритий перелам. На той момент блогерка була на Балі. Їй поставили титанові пластини, проте, як Юлія сама розповіла, ніхто у світі, окрім балійців, так не робить у разі відкритого перелому.
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Вона повернулася в Україну в травні цього року, але її стан постійно погіршувався. З'ясувалося, що після операції вона весь час мала інфекцію, яка потім переросла в гостре запалення. Крім того, замість двох титанових пластин їй поставили одну залізну - як зазначила Обрі, лікар вирішив у такий спосіб "заощадити" на ній.
В Україні їй видалили пластини та поставили апарат Ілізарова, з яким вона ходила до цього часу.
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Юлія Обрі (фото: instagram.com/lia_obri)