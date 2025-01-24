Відома блогерка Аня Жук загинула у ДТП

Раптова смерть інфлюенсерки стала шоком для багатьох підписників та друзів.

Так, блогер та підприємець Денис Повєткін зазначив, що Жук нагадувала йому маму. Він додав, що цього страшного дня мав їхати разом із нею у машині.

"Я не вірю, Ань...", - написав бізнесмен.

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Блогерка Анна Алхім також не вірить, що її подруга загинула.

"Скажіть, будь ласка, що це жарт", - написала вона у сторіс.

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"У мене просто ступор... Анна була неймовірною людиною", - зазначив Олег Машуковський.

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Хто така Анна Жук

Анна була популярною харківською блогеркою та матір'ю трьох синів.

Вона активно ділилася своїм життям у соціальних мережах, зокрема в Instagram, де її акаунт налічував понад 370 тисяч підписників.

Аня Жук (фото: instagram.com/anet080808_fan)

Вона брала участь у різних проєктах, спрямованих на підтримку жінок, зокрема проводила майстер-класи та тренінги, а також була активною гостею інтерв'ю та подкастів.

Аня Жук (фото: instagram.com/anet080808_fan)