"Відновлюється після хвороби". У команді Винника відповіли, чому він вирішив повернутися в шоу-бізнес

У команді Олега Винника пояснили, чому він вирішив повернутися на українську сцену після тривалого мовчання.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на коментар керівниці фан-клубу артиста Валерії Барон Фактам.
Зі слів Валерії, виконавець вимушений був зникнути на два з половиною роки з медійного простору і не випускати пісні через проблеми зі здоров'ям.
Нині артист відновлюється після хвороби і знову повертається до своєї творчої діяльності.
"Олег завжди зазначав, що не пише пісень за п’ять хвилин під замовлення. Вони з’являються, коли дає Господь. І для нього найважливіше зараз сказати про найбільш болюче: про людей. Тому це означає, що артист відновлюється після хвороби і повертається до активної творчої концертної діяльності. Для нас це подвійна радість", - сказала Барон.
Олег Винник (фото: facebook.com/groups/vovchytsya)
Керівниця фан-клубу також повідомила, що у Винника вже накопичилося багато нових пісень, які шанувальники зможуть почути в найближчому майбутньому.
Крім того, Олег готується до міжнародного туру. Валерія не уточнила, чи збирається він приїхати з концертами в Україну, зазначивши, що всі подробиці будуть оголошені пізніше.
Нагадаємо, днями співак анонсував прем’єру пісні "Мої люди". Реліз заплановано на 23 серпня. Це буде перша композиція артиста від початку повномасштабного вторгнення.
Раніше ми писали, що українці лютують через повернення Винника на сцену.
Також Полякова зі сцени висловилася про співака та його "вовчиць".