UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Відновлюється після хвороби". У команді Винника відповіли, чому він вирішив повернутися в шоу-бізнес

Олег Винник (фото: facebook.com/groups/vovchytsya)
Автор: Іванна Пашкевич

У команді Олега Винника пояснили, чому він вирішив повернутися на українську сцену після тривалого мовчання.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на коментар керівниці фан-клубу артиста Валерії Барон Фактам.

Зі слів Валерії, виконавець вимушений був зникнути на два з половиною роки з медійного простору і не випускати пісні через проблеми зі здоров'ям.

Нині артист відновлюється після хвороби і знову повертається до своєї творчої діяльності.

"Олег завжди зазначав, що не пише пісень за п’ять хвилин під замовлення. Вони з’являються, коли дає Господь. І для нього найважливіше зараз сказати про найбільш болюче: про людей. Тому це означає, що артист відновлюється після хвороби і повертається до активної творчої концертної діяльності. Для нас це подвійна радість", - сказала Барон.

Олег Винник (фото: facebook.com/groups/vovchytsya)

Керівниця фан-клубу також повідомила, що у Винника вже накопичилося багато нових пісень, які шанувальники зможуть почути в найближчому майбутньому.

Крім того, Олег готується до міжнародного туру. Валерія не уточнила, чи збирається він приїхати з концертами в Україну, зазначивши, що всі подробиці будуть оголошені пізніше.

Нагадаємо, днями співак анонсував прем’єру пісні "Мої люди". Реліз заплановано на 23 серпня. Це буде перша композиція артиста від початку повномасштабного вторгнення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олег ВинникЗірки шоу-бізнесу