"Відновлюється після хвороби". У команді Винника відповіли, чому він вирішив повернутися в шоу-бізнес

У команді Олега Винника пояснили, чому він вирішив повернутися на українську сцену після тривалого мовчання.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на коментар керівниці фан-клубу артиста Валерії Барон Фактам.

Зі слів Валерії, виконавець вимушений був зникнути на два з половиною роки з медійного простору і не випускати пісні через проблеми зі здоров'ям.

Нині артист відновлюється після хвороби і знову повертається до своєї творчої діяльності.

"Олег завжди зазначав, що не пише пісень за п’ять хвилин під замовлення. Вони з’являються, коли дає Господь. І для нього найважливіше зараз сказати про найбільш болюче: про людей. Тому це означає, що артист відновлюється після хвороби і повертається до активної творчої концертної діяльності. Для нас це подвійна радість", - сказала Барон.

Олег Винник (фото: facebook.com/groups/vovchytsya)

Керівниця фан-клубу також повідомила, що у Винника вже накопичилося багато нових пісень, які шанувальники зможуть почути в найближчому майбутньому.

Крім того, Олег готується до міжнародного туру. Валерія не уточнила, чи збирається він приїхати з концертами в Україну, зазначивши, що всі подробиці будуть оголошені пізніше.

Нагадаємо, днями співак анонсував прем’єру пісні "Мої люди". Реліз заплановано на 23 серпня. Це буде перша композиція артиста від початку повномасштабного вторгнення.