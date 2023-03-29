Видно, як рухаються. Вчені показали, скільки паразитів живе на популярній ягоді (відео)

Яких паразитів можна побачити під мікроскопом

Один із користувачів Twitter розмістив відео, на якому полуницю розглядають під мікроскопом. На кадрах можна помітити крихітних жучків, які рухаються.

Деякі користувачі соцмережі засумнівались у правдивості відео. Втім вчені вважають, якщо навіть це і є підробкою, то відео імітує те, що насправді відбувається на поверхні полуниці.

Підтвердженням цього є інше відео, де також розглядають ягоди під мікроскопом. На кадрах помітні різні дрібні кліщі, які живуть на полуниці.

Чим небезпечні ці паразити

Вчені наголошують, що немає жодних досліджень, які б підтверджували, що ці крихітні кліщі можуть чимось загрожувати здоров'ю людини, яка з'їла такі ягоди.

Один із кліщів, які зафіксовані на відео, відомий як суничний кліщ (Phytonemus pallidus). Такі живуть на полуниці та суниці, проте часом також зустрічаються і на інших декоративних рослинах. Ці паразити відкладають яйця на листі рослини.

На полуниці також знайшли звичайного павутинного кліща (Tetranychus urticae), який може жити й на інших рослинах. Ці шкідники висмоктують поживні речовини з листя, які розташовані близько до землі.

Є й інші види паразитів, що живуть на кущах полуниці. Деякі комахи здатні відкладати яйця всередині полуниці, чорниці та винограду. Наприклад, плямистокрилі дрозофіли вилуплюються всередині ягоди до того, як їх личинки виповзають назовні.