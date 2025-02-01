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Відмовтеся від цієї вечірньої звички, щоб не завдати шкоди кишківнику

Субота 01 лютого 2025 17:03
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Відмовтеся від цієї вечірньої звички, щоб не завдати шкоди кишківнику Яка звичка шкодить кишківнику (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Покращити стан кишківника можна дуже легко, якщо відмовитись від поширеної вечірньої звички. Мова йде про пізню вечерю, яка завдає чималого дискомфорту організму.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror.

Чого варто уникати

Епідеміолог Тім Спектор закликав людей не перекушувати пізно ввечері. За його словами, варто мати 12-14-годинну перерву в їжі - між вечерею та сніданком.

Варто дати своєму кишечнику відпочинок протягом ночі. Ця техніка є різновидом періодичного голодування.

Однак фокус цього методу полягає не в тому, скільки калорій ви споживаєте. Їжа в межах певного часу означає, що мікроби здатні чистити слизову оболонку кишечника.

Akkermansia muciniphila - це бактерія, що розкладає муцин, і знаходиться в кишечнику. Дослідження показали, що це пов’язано з меншим ризиком таких проблем зі здоров’ям, як ожиріння, діабет, запалення та метаболічні розлади.

"Намагайтеся уникати перекусів або обмежте їх і намагайтеся дати своїм кишковим бактеріям час відпочити протягом ночі", - зазначив експерт.

Це регулярне очищення важливе для підтримки здорового кишечника та імунної системи.

Що буде, якщо їсти пізно ввечері

Виникнуть проблеми зі сном

Після їди підвищується активність шлунково-кишкового тракту, яка може утруднити засинання і навіть призвести до безсоння.

Підвищиться рівень інсуліну та кортизолу

Пізня вечеря може призвести до підвищення рівня інсуліну в крові. Інсулін регулює рівень цукру в крові, і за його підвищення організм може почати накопичувати жир.

Споживання "важких" продуктів перед сном також може призвести до підвищення рівня кортизолу, який відповідає за стрес в організмі.

Раніше ми повідомляли про 5 напоїв, які містять усі необхідні поживні речовини для кишечника.

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Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

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