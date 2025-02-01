Відмовтеся від цієї вечірньої звички, щоб не завдати шкоди кишківнику

Покращити стан кишківника можна дуже легко, якщо відмовитись від поширеної вечірньої звички. Мова йде про пізню вечерю, яка завдає чималого дискомфорту організму.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror .

Чого варто уникати

Епідеміолог Тім Спектор закликав людей не перекушувати пізно ввечері. За його словами, варто мати 12-14-годинну перерву в їжі - між вечерею та сніданком.

Варто дати своєму кишечнику відпочинок протягом ночі. Ця техніка є різновидом періодичного голодування.

Однак фокус цього методу полягає не в тому, скільки калорій ви споживаєте. Ї жа в межах певного часу означає, що мікроби здатні чистити слизову оболонку кишечника.

Akkermansia muciniphila - це бактерія, що розкладає муцин, і знаходиться в кишечнику. Дослідження показали, що це пов’язано з меншим ризиком таких проблем зі здоров’ям, як ожиріння, діабет, запалення та метаболічні розлади.

"Намагайтеся уникати перекусів або обмежте їх і намагайтеся дати своїм кишковим бактеріям час відпочити протягом ночі", - зазначив експерт.

Це регулярне очищення важливе для підтримки здорового кишечника та імунної системи.

Що буде, якщо їсти пізно ввечері

Виникнуть проблеми зі сном

Після їди підвищується активність шлунково-кишкового тракту, яка може утруднити засинання і навіть призвести до безсоння.

Підвищиться рівень інсуліну та кортизолу

Пізня вечеря може призвести до підвищення рівня інсуліну в крові. Інсулін регулює рівень цукру в крові, і за його підвищення організм може почати накопичувати жир.

Споживання "важких" продуктів перед сном також може призвести до підвищення рівня кортизолу, який відповідає за стрес в організмі.