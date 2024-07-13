"Відмовтеся від ідеї схуднення": нутриціолог пояснила, як розпізнати розлад харчової поведінки

Як розпізнати розлад харчової поведінки

За словами експертки, для визначення РХП перш за все потрібно зрозуміти наступне:

чи добре ставишся до свого тіла

чи є зацикленість на їжі

чи є почуття провини, коли поїв/поїла

чи обмежуєш себе у харчуванні, щоб утримати якусь конкретну вагу

чи позбавляєшся їжі, яку спожив/спожила у будь-який спосіб завдяки препаратам.

І якщо є симптоми, говорить Крупкіна, - треба йти до фахівця, адже часом є цілий мікс симптомів, і з цим має розбиратися спеціаліст.

"Найголовніше відмовитися від ідеї схуднення, якщо вона існує, то ремісія неможлива", - підкреслила вона.

Нутриціолог наголошує, що головна ціль - "бути здоровим, а не худим".

"Треба відмовитися від дієтичного контролю, це дуже важко, я до цього сама довго йшла. Почати дослухатися до свого тіла, це про голод та насичення, витратити на це мінімум пів року, легалізуємо всі продукти. Почати про тіло турбуватись, думати про нього, не як про об'єкт краси. Усвідомлювати, як чудово ходити і просто бути здоровим, бо є ті, хто не має проблеми з ногами і не може ходити, на приклад", - пояснила вона.

Зазначимо, що, на жаль, РХП сьогодні часто недооцінюються та стигматизуються. Багато людей не розуміють серйозності цих розладів і вважають, що люди з РХП просто "занадто багато думають" про їжу або "хочуть бути худими".

Важливо розуміти, що РХП - це не вибір. Це складні захворювання, які часто виникають через комбінацію генетичних, психологічних та соціальних факторів.

Чому ж РХП такі небезпечні?

Фізичне здоров'я

РХП можуть призвести до серйозних проблем зі здоров'ям, таких як недоїдання, зневоднення, електролітний дисбаланс, проблеми з серцем, кістками, репродуктивною системою та шлунково-кишковим трактом. У деяких випадках РХП можуть навіть призвести до смерті.

Психічне здоров'я

РХП часто супроводжуються іншими психічними розладами, такими як депресія, тривога, обсесивно-компульсивний розлад та розлади особистості. Ці розлади можуть значно знизити якість життя людини.

Соціальне життя

РХП можуть призвести до соціальної ізоляції, проблем у стосунках та труднощів у навчанні або роботі.

Таким чином, наслідки РХП можуть бути руйнівними не лише для людини, яка страждає на розлад, але й для її близьких.

Що робити, щоб допомогти людям з РХП?

Найголовніше - це підвищити обізнаність про РХП. Люди повинні знати, що РХП - це серйозні захворювання, які потребують лікування.

Знищити соціальну стигматизацію щодо РХП. Тобто, люди, які страждають на РХП, не повинні відчувати себе винними або соромитися.

Забезпечити доступ до кваліфікованої допомоги. Лікування РХП може бути складним, але воно можливе. Людям з РХП потрібна підтримка психотерапевтів, дієтологів та інших фахівців.