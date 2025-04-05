Відмовтеся від дієт: ці три види риби допоможуть схуднути легко і смачно

Тріска

Ця біла риба є одним із найкращих виборів для тих, хто дотримується дієти. Вона містить мінімальну кількість жиру, але при цьому багата на білок, що сприяє насиченню і підтримці м’язової маси.

У 100 грамах тріски міститься лише близько 80-90 калорій, що робить її ідеальним варіантом для низькокалорійного раціону. До того ж ця риба багата на вітаміни групи B і мікроелементи, такі як фосфор та селен, які покращують обмін речовин.

Лосось

Хоча лосось містить більше жиру, ніж тріска, його корисні омега-3 жирні кислоти допомагають регулювати рівень холестерину та сприяють швидшому спалюванню жиру.

Лосось багатий білком, який підтримує відчуття ситості надовго, запобігаючи переїданню. Крім того, він містить вітамін D, який відіграє важливу роль у регулюванні обміну речовин і сприяє зниженню ваги.

Тунець

Ще один чудовий варіант для схуднення - тунець. Це низькокалорійна риба, яка містить багато білка та мінімальну кількість жиру. Саме через високу концентрацію білка тунець часто входить до раціону спортсменів і людей, які хочуть схуднути, не втрачаючи м’язову масу. Головне - обирати натуральний тунець без додавання олії.

Не забувайте дотримуватися балансу в харчуванні та віддавати перевагу приготуванню риби на пару, грилі або запіканню, щоб зберегти її корисні властивості.

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