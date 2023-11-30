Не відмовляйтеся. Дієтолог розповіла, чому варто залишити солодке навіть у здоровому харчуванні

Коли людина починає правильно харчуватися, найчастіше з її раціону зникають саме солодощі. Проте водночас досить часто саме десерти стають тими продуктами, на яких "зриваються".
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис дієтолога Олесі Добрянської в Instagram розповідає, чому солодке краще залишати в харчуванні та як на нього не "зриватися".
За словами Добрянської, у деяких випадках жорстка відмова від улюблених продуктів може призвести до переїдання іншими. А дещо пізніше відбувається й зрив на "заборонені" продукти.
Інший недолік повного виключення з раціону солодощів - це стрес і тривога. Якщо ви любите десерти, проте раніше не харчувалися збалансовано, тоді різка відмова може викликати у вас негативні емоції. Таким чином ніби й хороша звичка здорового харчування стане справжньою каторгою.
"Все можна! Важливий баланс", - наголошує експерт.
Якщо ви все-таки вирішили харчуватися збалансовано та здорово, але повсякчас зриваєтеся на солодке, Олеся Добрянська дає кілька порад:
Безпечна норма становить 10% від добової кількості калорій. Тобто якщо протягом дня ви з'їдаєте 1 800 калорій, то солодкого тут повинно бути на 180 калорій.
Проте ці норми є суб'єктивними й дані для того, аби врахувати сюди інші продукти, які принесуть користь.
Набагато краще змінювати свої харчові звички поступово й без заборон чи обмежень.
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