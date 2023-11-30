Не відмовляйтеся. Дієтолог розповіла, чому варто залишити солодке навіть у здоровому харчуванні

Чому десерти повинні бути присутніми в раціоні

За словами Добрянської, у деяких випадках жорстка відмова від улюблених продуктів може призвести до переїдання іншими. А дещо пізніше відбувається й зрив на "заборонені" продукти.

Інший недолік повного виключення з раціону солодощів - це стрес і тривога. Якщо ви любите десерти, проте раніше не харчувалися збалансовано, тоді різка відмова може викликати у вас негативні емоції. Таким чином ніби й хороша звичка здорового харчування стане справжньою каторгою.

"Все можна! Важливий баланс", - наголошує експерт.

Що робити, якщо солодке "заборонений" продукт

Якщо ви все-таки вирішили харчуватися збалансовано та здорово, але повсякчас зриваєтеся на солодке, Олеся Добрянська дає кілька порад:

не їжте "зривний" продукт (а це можуть бути не лише солодощі) на голодний шлунок. Натомість залиште його на кінець трапези, коли завершите основний прийом їжі.

не їжте одразу. Розбивайте солодке на порції у кожний прийом їжі.

не купуйте відразу багато солодощів. Маленька порція вбереже вас від переїдання.

додавайте до своїх страв цікавих смаків, спецій, яскравих продуктів тощо. Це все зробить вашу тарілку цікавою та насиченою настільки, що вам не захочеться заповнювати емоційну прогалину шоколадом.

Скільки солодкого можна їсти на день

Безпечна норма становить 10% від добової кількості калорій. Тобто якщо протягом дня ви з'їдаєте 1 800 калорій, то солодкого тут повинно бути на 180 калорій.

Проте ці норми є суб'єктивними й дані для того, аби врахувати сюди інші продукти, які принесуть користь.

Набагато краще змінювати свої харчові звички поступово й без заборон чи обмежень.