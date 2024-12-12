Відмовлятися чи ні? Чи можна їсти банани на схудненні

Скільки калорій в банані

Банан вважається висококалорійним фруктом. У 100 грамах міститься 89 ккал, 23 г вуглеводів (половина з них прості вуглеводи), 1,1 г білків і 0,3 г жирів. Вміст клітковини більше 2 грамів. Один середній очищений банан важить близько 120 грамів і забезпечує приблизно 107 ккал.

Банани, як і фрукти, досить калорійні, про що варто пам'ятати, піклуючись про свою фігуру або бажаючи схуднути. Це не означає, що від них потрібно відмовитися - вживати їх можна, але в обмежених кількостях. Замість великого шматка краще вибрати маленький або використовувати половину фрукта, а другу залишити на наступний день.

У сушених бананах ще більше кілокалорій, адже в 100 грамах їх міститься аж 538 ккал! Вони часто входять до складу мюслі, але вони не є корисним елементом. Сушені банани - це фактично смажені шматочки фруктів, тому вони містять багато жиру. Його вміст у 100 грамах становить до 31 грама, що є результатом виробничого процесу. Сушені банани не корисні для здоров’я, і дієтологи не вважають їх корисною та поживною закускою.

Харчова цінність банана

Банан - фрукт з високою харчовою цінністю. Він забезпечує цінні поживні речовини у вигляді вітамінів, мікроелементів і клітковини. Незважаючи на їх високу калорійність, варто включити ці фрукти в свій раціон і їсти їх навіть кожен день.

Банани є джерелом легкозасвоюваних вуглеводів, тобто простих цукрів. Вони дуже поживні та ситні, оскільки містять багато харчових волокон у вигляді пектину. Банани містять вітамін С (8,7 мг на 100 г), який бере участь у процесах синтезу колагену та зміцнює імунітет.

Містить невелику кількість вітамінів групи В, які беруть участь в обміні вуглеводів, білків і жирів і підтримують нервову систему. М’якоть солодкого банана містить багато: калію (358 мг на 100 г) і магнію (27 мг на 100 г), а також невелику кількість фосфору (22 мг на 100 г), кальцію (5 мг на 100 г), заліза (0,4 мг ).

Цілющі властивості бананів

Банани - найпопулярніший фрукт серед любителів інтенсивних фізичних вправ. Велосипедисти або бігуни люблять використовувати це легке джерело енергії під час тренувань або змагань.

Банани містять прості вуглеводи, які легко засвоюються травним трактом і потрапляють у кров лише за 15 хвилин, підвищуючи рівень глюкози. Таким чином, вони дозволяють продовжувати вимагати фізичних навантажень. Цей плід містить багато калію.

Калій необхідний для підтримки належного функціонування серця та м’язів, а також для підтримки нормального артеріального тиску. З цієї причини банани варто включати в раціон людям, які страждають гіпертонією і проблемами серця. Банани також мають антиатеросклерозні властивості, що є наслідком, серед іншого, від вмісту пектину, тобто гелеутворюючої фракції харчових волокон.

Банани допомагають знизити рівень загального холестерину в крові. Водночас вони підвищують рівень "хорошого" холестерину, тобто ЛПВЩ. Це не вражаючий ефект, але він, безумовно, корисний.

Вживання бананів може знизити ризик раку нирок та інших видів раку, включаючи рак товстої кишки. Це пов’язано з цінними інгредієнтами, що містяться в цих фруктах, і вмістом клітковини.