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Відмова від всього однієї звички допоможе вам худнути цього року: більшість людей не знають

Середа 15 січня 2025 13:35
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Відмова від всього однієї звички допоможе вам худнути цього року: більшість людей не знають Фото: Як надійно скинути зайві кілограми ( freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Бажаєте скинути вагу та вам не вдається? Зареєстрований дієтолог розповіла, що усунення всього однієї звички може бути ключем до схуднення.

Що саме треба зробити, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на New York Post.

Як схуднути, прибрав всього одну звичку

За словами дієтолога, все що вам потрібно - це відмовитись від алкоголю.

"Очевидно, що споживання меншої кількості калорій з алкоголем допоможе схуднути, але я думаю, що більшість людей не знають, що в калоріях на грам алкоголю дуже багато", - сказала вона.

Вона пояснила, що білок і вуглеводи містять 4 калорії на грам, тоді як жир має 9 калорій на грам, і всі вони забезпечують різноманітне життєво важливе харчування та насичення організму.

У той же час алкоголь не приносить користі для здоров’я і містить 7 калорій на грам.

Експертка розповіла, що калорійність алкоголю майже така ж, як і жиру; просто за визначенням, його вживання буде перешкоджати втраті ваги.

Окрім споживання калорій, які містяться в алкоголі, вживання алкоголю спонукає до необдуманого харчування.

"Я думаю, що багато людей зрештою їдять другу вечерю, коли вони випивають увечері", - сказала дієтолог.

Вона стверджує, що, утримуючись від алкоголю, ви не тільки скорочуєте калорії від його вживання, але й зайві калорії, які надходять від того, що ви переїдаєте.

До речі, лікар назвав 5 захворювань, які можуть заважати схуднути.

Раніше ми повідомляли про 5 способів, які допоможуть схуднути раз і назавжди без усіляких дієт.

Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

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