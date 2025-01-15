Відмова від всього однієї звички допоможе вам худнути цього року: більшість людей не знають

Бажаєте скинути вагу та вам не вдається? Зареєстрований дієтолог розповіла, що усунення всього однієї звички може бути ключем до схуднення.

Що саме треба зробити, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на New York Post.

Як схуднути, прибрав всього одну звичку

За словами дієтолога, все що вам потрібно - це відмовитись від алкоголю.

"Очевидно, що споживання меншої кількості калорій з алкоголем допоможе схуднути, але я думаю, що більшість людей не знають, що в калоріях на грам алкоголю дуже багато", - сказала вона.

Вона пояснила, що білок і вуглеводи містять 4 калорії на грам, тоді як жир має 9 калорій на грам, і всі вони забезпечують різноманітне життєво важливе харчування та насичення організму.

У той же час алкоголь не приносить користі для здоров’я і містить 7 калорій на грам.

Експертка розповіла, що калорійність алкоголю майже така ж, як і жиру; просто за визначенням, його вживання буде перешкоджати втраті ваги.

Окрім споживання калорій, які містяться в алкоголі, вживання алкоголю спонукає до необдуманого харчування.

"Я думаю, що багато людей зрештою їдять другу вечерю, коли вони випивають увечері", - сказала дієтолог.

Вона стверджує, що, утримуючись від алкоголю, ви не тільки скорочуєте калорії від його вживання, але й зайві калорії, які надходять від того, що ви переїдаєте.