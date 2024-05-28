"Відлякувало однолітків". Даша Астаф'єва розповіла, як з неї глузували через проблеми зі шкірою

Українська співачка і модель Даша Астаф’єва розповіла, як у дитинстві її цькували через проблемну шкіру, а єдиною втіхою для майбутньої зірки ставав дитячий табір.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

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Так, модель пригадала історію з дитинства, яка демонструє, що щастя не у красі, а в компанії та відчуттях.

Зі слів Даші, колись вона дуже сильно хворіла і в неї були проблеми зі шкірою. Це відлякувало однолітків.

"Мене не любили. Дражнили "коростою", не приймали в компанії. Ви знаєте, підлітки можуть бути жорстокими. Єдиною втіхою був дитячий табір, до якого я щороку їздила зі своєю ліпшою подружкою, бодай не єдиною, хто мене розумів і підтримував. У таборі збиралися нові люди, для яких я була просто Дашою, а не "коростою" чи "тараканом", - поділилася виконавиця.

Даша Астафʼєва (фото: instagram.com/da_astafieva)

У дитячому таборі, каже Астаф’єва, вона могла бути собою.

На початку вересня артистка відкладала гроші, щоб точно туди потрапити.

"Червень. Дочекалися! Накупили жувачок, гумових чірвяків, медодічупс і всілякої фігні на зміну. І за 5 днів до виїзду моя подружка починає шариться (по секрету) під’їздами зі своїм новим поганим хлопцем і чіпляє від нього воші", - розповіла волонтерка.

"Усі п’ять днів я те лише й роблю, що вичісую їй паразитів, вибираю гнид, звичайно, як результат - нічого не виводжу, а лише чіпляю їх собі. Ми приїжджаємо в табір і нам кажуть, що ділов не буде. Ніхто нас із вошами не прийме, не треба давати хабаря шоколадкою, дівчата", - додала модель.

Дівчатам сказали повертатися додому, стригтися і тоді повертатися. Це вони і зробили.

"Пропустити табір було страшним сном, ніхто не сперечався. Через декілька днів картина олією: з автобуса виходять дві майже лисі акробатки в однакових ластикових лосинах зі спортивними сумками й торбами із цукерками - Болек і Льолек, жіноча версія. Страшні, але щасливі до всирачки", - зізналася зірка.

Даша Астафʼєва розповіла історію з дитинства фото: instagram.com/da_astafieva)

Астаф’євій та її подрузі вдалося одразу подружитися з колективом. Вони брали участь в усіх конкурсах та естафетах і їх обожнював загін.

"Тому, дівчата, іноді вошиві - найщасливіші. Справа не у формі носа, вазі чи волоссі. Щось інше працює", - підсумувала модель.

Даша Астафʼєва показала архівне фото (фото: instagram.com/da_astafieva)