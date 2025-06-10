"Відкусили палець на нозі!". Екс-дівчину легіонера "Динамо" жорстоко побили в Києві

"Я, Крістіна Крижановська, 20.04.2001 року народження, постраждала від рук та ніг двох 30+ жіночок-сусідок. Була побита", - написала дівчина і оприлюднила фото тілесних ушкоджень.

За її словами, вона неодноразово скаржилася на нічні гулянки сусідок, які тривали з першої ночі до ранку.

Після чергового звернення до групового чату будинку одна з мешканок нібито почала погрожувати в м'якій формі.

Крижановська стверджує, що жінки прийшли до неї додому, і коли вона відчинила двері, одна з них почала поводитися агресивно.

"Вона налякала Єву (доньку, - прим. Ред). Я почала відштовхувати її з квартири своєї. Вона почала мене за волосся хапати і вискубувати. Волосся дуже чутливе - виривала пасмами", - повідомила Крістіна.

Крістіну Крижановську побили у Києві (скріншот)

"Її подруга знімала це все на камеру, заховавшись за дверима. Потім Оля (ім’я однієї з нападниць) закричала: "Бий її, не бачиш, б’є мене!" - і почала копати ногами, валити на землю, бити головою об підлогу", - шокувала колишня обраниця Герреро.

За словами постраждалої, одна з жінок у момент бійки вкусила її за ногу - настільки сильно, що "відкусила палець на правій нозі (великий)".

Колишню зірки "Динамо" побили у Києві (скріншот)

Також Крістіна стверджує, що її били в живіт, по голові та спині, і вона втратила свідомість на кілька хвилин.

"Я навіть почала кричати: "Не бийте, вас дві, я одна, дитина!". Та подруга почала штовхати мою дитину - і в мене впала планка. Я встала і почала захищатися", - розповіла блогерка.

Крижановська повідомила, що в результаті нападу має струс мозку, сильні забої, біль у хребті та численні укуси.

Вона звернулася по допомогу до медиків, а з понеділка почався судовий процес.

Колишню зірки "Динамо" побили у Києві (скріншот)

Також, за її словами, справою зацікавилися служба у справах дітей та слідчі.

"Я це не дам зам’яти", - наголосила дівчина.

Водночас нападниці, за словами Крістіни, написали зустрічну заяву в поліцію, звинувативши її в тому, що це вона їх побила.

Колишню зірки "Динамо" побили у Києві (скріншот)

Проте, як запевняє постраждала, в неї є відео, на якому видно, що саме ці жінки прийшли до неї та ламали двері.

Колишню легіонера "Динамо" побили у Києві (скріншот)

Поліція наразі проводить розслідування.

Що відомо про Крістіну Крижановську

Крістіна Крижановська - модель, підприємиця та блогерка, яка також виховує маленьку доньку, на ім'я Єва.

Торік вона потрапила в центр уваги ЗМІ після того, як стало відомо про її стосунки з нападником київського "Динамо", панамським футболістом Едуардо Герреро.

Крістіна Крижановська з Герреро(фото: instagram.com/lakomka_diablo)

Втім, згодом Крижановська публічно розповіла про непрості моменти у цих стосунках.

За її словами, вона стала жертвою зрад з боку футболіста. Після її заяв до Мережі почали надходити скріншоти та повідомлення від інших дівчат, які також заявляли про стосунки з Герреро, що, за словами Крістіни, лише підтвердило його невірність.

Крістіна Крижановська (фото: instagram.com/lakomka_diablo)