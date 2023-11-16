Відкриті груди та звабливий погляд: 54-річна Дженніфер Лопес показала нові фото у цікавому вбранні

Дженніфер Лопес досить часто тішить своїх прихильників відвертими фотографіями та сміливими образами і остання фотосесія не стала виключенням.
Про те, в якому вбранні Дженніфер Лопес зачаровує мережу цього разу, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку зірки.
54-річна американська співачка та акторка показала знімки з нової фотосесії, на яких її зображено у вбранні від італійського дому моди Valentino.
Дженніфер позує в кадрі у трендових штанах широкого крою, які мають модну назву палаццо і чорну вертикальну стрічку, яка ледве прикриває груди, що виглядає дуже звабливо, але не вульгарно.
Такий образ навпаки демонструє красу та естетику жіночого тіла, що особливо важливо у 54 роки. І Лопес постає у такому відкритому вбранні вже не вперше за останній час.
Доповнила свій образ жінка блискучим пальто, яке накинула на плечі. В якості прикрас зірка вибрала простий, але лаконічний срібний хрестик, який не впадає в око та не переймає всю увагу на себе.
Дженніфер Лопес вразила новим образом (фото: instagram.com/jlo)
На нових фотокартках артистка виглядає неймовірно впевненою і дивиться прямо у камеру, не відводячи погляд. Цим самим вона показує, як має оцінювати і подавати себе справжня жінка.
Лопес дуже стежить за собою, своїм тілом, зовнішністю, станом шкіри й ми бачимо на кожному новому фото чудовий результат її роботи над собою, адже Дженніфер може похизуватися кубиками преса, ідеальними формами та стрункими підтягнутими ногами.
Вона є вражаючим прикладом для жінок і пропагує турботу про себе, своє тіло, обличчя, здоров’я та, звісно, внутрішній стан і наповненість.
Адже всі ми знаємо, що всі наші внутрішні негаразди та позитивні стани - проявляються на нашій зовнішності. Про це варто пам'ятати і дивитися на тих жінок, які надихають, як Лопес.
Раніше ми розповідали про те як, Дженніфер Лопес вразила блискучим вбранням на червоній доріжці.
Також читайте наш матеріал про те, що Дженніфер Лопес у смарагдовій білизні похизувалась стрункою талією.