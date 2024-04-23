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"Відібрав телефон, кричав і погрожував". В Києві екс-депутатку Лесю Оробець ледве не збив водій-нахаба

Фото: В Києві на переході ледве не збили Лесю Оробець (facebook.com/lesyaorobets)
Автор: Людмила Жукова

В Києві на пішохідному переході водій ледве не збив екс-депутатку Лесю Оробець, яка намагалася перейти дорогу. Ба більше, чоловік виявився неадекватом, відібрав у неї телефон - кричав та погрожував.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис Лесі у Facebook.

Деталі скандалу на Подолі

Інцидент стався на Подолі біля Житнього ринку.

"Сьогодні цей достойник ледве не збив мене на пішохідному переході на Подолі біля Житнього ринку. Він бачив мене, я чітко дала зрозуміти намір перейти. Але замість пригальмувати, він газував. Зачепив пакети в руках, мені вдалось встигнути відсахнутись", - розказала Оробець.

Коли неадекватний водій побачив, що Леся знімає на відео номери його автівки,  то швидко вискочив з машини.

Він нахабно відібрав у жінки телефон, кричав і погрожував.  На щастя, телефон вдалось повернути.

Коли Оробець сказала, що викликає поліцію, водій авто швидко втік з місця події.

"Я не знаю, що трапилось з цією людиною, що у ній стільки зла, зухвалості і неадекватності. Але таку поведінку потрібно зупиняти. Дуже надіюсь на адекватні дії нашої поліції. Наші міста мають залишатися попри все безпечними. Бо цими вулицями ходять наші діти, поки батьки воюють", - написала екс-депутат.

Також Леся Оробець виклала фото водія та його машини та попросила ідентифікувати чоловіка. Вона зазначила, що заяву до поліції написала.

Леся Оробець просить ідентифікувати нахабного водія (фото: facebook.com/lesyaorobets)

Хто виявився водієм?

В коментарях до допису підписники з'ясували, що автомобіль Toyota RAV4 належить держслужбовцю, автомобіль зареєстрований у Харкові. Зазначимо, що ця інформація не перевірена.

  • Власник зареєстрований у Харкові.
  • Камери мають бути, поліція може все встановити.
  • Напишіть заяву в поліцію. Спроба вбивства через наїзд автомобілем, напад на вулиці, був під впливом алкоголю або наркотиків. У вас є номер авто і фото, хай заведуть кримінальну справу і шукають самі.
  • Сподіваюсь, що поліція щось зробить. У будь-якому випадку, бажаю цьому створінню всього найгіршого.

Як ми раніше писали, у Києві водій BMW влаштував смертельне ДТП, драгер показав сп'яніння.

Нагадаємо, у неділю, 21 квітня, в Німеччині перевернувся екскурсійний автобус із старшокласниками, який прямував в Британію.

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