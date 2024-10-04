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Дієтолог назвав "найздоровіший варіант" яєць в магазині: ось якими вони мають бути

Які є види яєць і які найкорисніші (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Невід'ємною частиною раціону багатьох людей є курячі яйця. Однак не всі знають, що при виборі яєць варто враховувати ряд важливих нюансів. Є певні види, на які варто віддавати перевагу.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple.

Чим корисні яйця

Існує думка, що коричневі яйця значно корисніші, ніж білі. Однак, корисні властивості білих і коричневих курячих яєць однакові. Продукт різниться лише кольором шкаралупи.

Колір яєць залежить від кольору пір’я курки. Коричневі яйця несуть курки з темним пір’ям, білі - з білим оперенням. Користь яєць радше залежатиме від того, чим годують курей і в яких умовах вони живуть, а колір шкаралупи жодного значення не має.

Сорти яєць "С" - столові. Такий продукт досяг тижневого терміну після знесення. Такі яйця можна зберігати в холодильнику протягом 90 днів і сміливо придбати про запас, адже вони все одно залишаються корисними і поживними. 

Які яйця купувати

На яйці також вказують назву виробника, товарний знак та номер партії. У магазинах яйця зазвичай продають в упаковці. На ній, крім категорії та групи, повинні бути прописані термін придатності, кількість яєць в упаковці, вказівки щодо зберігання, а також назва та адреса виробника.

Раніше ми повідомляли, що станеться з організмом, якщо часто їсти яйця.

Також читайте про ознаки, які свідчать, що яйця стали небезпечними.

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Здорове харчуванняЯйцяЗдоров'я