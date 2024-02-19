Відхід гарнізону з Авдіївки ціною життя. На фронті героїчно загинув засновник бренду Godzyki Кирило Ульман

Коли загинув герой

Про загибель військовослужбовця Кирила Ульмана з позивним "Німець" 15 лютого повідомила його дружина Дар'я.

"Прощавай, рідний. Ти дивовижний, ти знаєш! Але, щодня буду казати це вголос, щоб чув. Я підтримую твій вибір боронити нашу країну. Ти - приклад! Ти - захист побратимів! Дякую за те, що ти моя родина! І це залишиться зі мною. Тепер на руці дві обручки... Я кохаю тебе", - написала жінка у своєму Facebook.

Допис дружини військового (скріншот: facebook.com/Дар'я Ульман)

Дещо згодом про героїчну смерть бійця повідомила команда Godzyki Kombucha від імені бренду у Facebook.

"Найсумніший день в історії Godzyki Kombucha. Саме в цей день загинув, захищаючи Україну, мій творець, мій Ульман Кирило. Загинув як герой. Якщо б не він і його побратими, то хлопці б не змогли евакуюватися з Авдіївки. Він допоміг хлопцям вийти із котла, а сам не зміг вийти", - зазначається у дописі.

Наголошується, що вся команда Godzyki Kombucha сумує та відчуває цю непоправну втрату.

"Бо навіть від початку війни, перебуваючи на передовій, він завжди був із нами. Але його справа, його дітище, повинна жити. І ми зробимо все щоб не тільки Україна, а і весь світ дізнався про Godzyki та Ульмана Кирила", - додала його команда.

Допис команди Godzyki Kombucha і фото героя (скріншот: facebook.com/godzyki)

Що відомо про обставини трагедії

Згідно з повідомленням Макарівської ОТГ у Facebook, Ульман дозволив відхід гарнізону з Авдіївки ціною власного життя.

"Ціною свого життя він дозволив відхід гарнізону та евакуацію. Просто хочу, щоб ви знали, що це була прекрасна людина і воїн, добрий товариш, підприємець, чарівний чоловік моєї Даші", - додала сестра Кирилової дружини у соцмережі Х.

Вона уточнила, що "Німець" належав до протитанкового батальону 3 ОШБр.

Допис сестри Дар'ї (скріншот: twitter.com/ribkadrummer)

Знайомий загиблого "по цивільному життю" Микита Козачинський (Nikita Kozachinsky) підтвердив, що військовослужбовець воював у складі 3-ї окремої штурмової бригади, яка прийшла на допомогу в Авдіївку.

"Дуже важка втрата для Дніпра та нашої спільноти", - наголосив він.

Допис Микити Козачинського (скріншот: facebook.com/kozachinsky)

Досягнення Кирила Ульмана

Кирило Ульман був засновником української компанії-виробника комбучі Godzyki - популярного серед багатьох безалкогольного напою на основі чайного гриба.

Відносно нещодавно, 26 вересня 2023 року, він одружився зі своєю коханою на ім'я Дар'я.

Нині всі небайдужі збирають допомогу для родини полеглого захисника України.