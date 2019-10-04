Видео с Кивой в Раде вдохновило Супрун на откровения

Супрун потянуло на откровения после видео с Кивой (фото: РБК-Украина)

Супрун рассказала украинцам о мастурбации

Уляна Супрун отметила, что мастурбация помогает подросткам познать свое тело. При этом женщины благодаря этому осознают лучше, как им получить оргазм. Кроме того, мастурбация нужна для поддержания кровообращения в гениталиях и малом тазу. Об этом бывшая и. о. министра здравоохранения написала на своей странице в Facebook.

Мастурбация также считается как альтернатива сексу для профилактики рака простаты. По словам Супрун, если иметь 21 эякуляцию или более в месяц в возрасте более 40 лет, то риск рака простаты уменьшается на треть.

Но есть и негативные стороны этого занятия. По словам сексологов, мужчины, которые привыкли к мастурбации за просмотром порно, могут иметь проблемы с возбуждением и чувствительностью с реальным партнером.

Но гениталии имеют свойства восстанавливать чувствительность, если воздерживаться от мастурбации. Иногда мастурбация может иметь компульсивный характер, когда человек хватается за гениталии на рабочем месте.

Кива в Раде отличился странным поведением (видео: YouTube/TVgolosnaroda)

Компульсивная мастурбация часто присуща детям с оппозиционным защитным нарушением, проблемным поведением, тревожным возбуждением, тиками или другим стереотипным поведением.

Супрун также отметила, что отсутствие секса и мастурбации у мужчин повышает уровень тестостерона. При этом "спермотоксикоза" не существует, но высокий уровень тестостерона может проявляться в виде повышенной агрессии.