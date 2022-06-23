Я видела, как их убивали: жительница Бучи о массовых расстрелах украинцев

Журналист побеседовал с жительницей Бучи, которая живет рядом с улицей Яблунской и Тихой - местами, где было обнаружено больше всего тел. Она знала многих погибших, видела расстрелы и даже делала фотографии через окно.

Из улиц сделали место казни

"От Вокзальной до Яремчука было больше 20 тел. Было три расстрелянных машины, в каждой минимум по два человека. Тут было еще три человека. Еще одно тело было возле забора, а возле пешеходного перехода еще два человека лежало. И еще дальше по улице - еще тела лежали", - рассказала женщина.

Она добавила, что российские солдаты расселились во всех окрестных домах и на перекрестке, поэтому в этой части Бучи было больше всего погибших.

Не все бучанцы попали под обстрел случайно. Кто-то неудачно оказывался на этих улицах, кого-то оккупанты ловили в другом месте и приводили сюда, кто-то по этим улицам ехал на велосипеде за водой или продуктами.

"Их просто расстреливали. У оккупантов было основное требование - белая повязка. Многие правило соблюдали и носили такие повязки. И этими повязками потом связывали сзади руки перед расстрелом. Кому-то в голову стреляли сразу, кого-то медленно и мучительно убивали", - рассказала жительница Бучи.

Расстреливали машины эвакуации

По ее словам, еще в начале марта российские военные расстреляли машину, которая двигалась в сторону зеленого коридора - с белым флагом, надписями, со всеми требованиями, которые выдвинули оккупанты.

А людей, которые погибли уже 18 марта - на эту улицу привели. Возможно - с близлежащей стройки. Один из них был местным жителем - молодой парень. Еще двое - строители. Есть версия, что один из них сотрудничал с россиянами, но его убили вместе с остальными.

Убивали тех, кто помогал оккупантам

Как добавляет женщина, оккупанты убивали всех без разбора, в том числе и тех, кто помогал российским военным.

"Они убивали всех. Как раз те, кто с ними, скажем так, помогал, они никого в живых не оставили, потому что эти люди могли знать их настоящие имена. Могли присутствовать при их разговорах, поэтому их убивали. Тут жила женщина, которая им помогала и ее потом нашли мертвой", - подчеркнула женщина.

По трупам катались танками

Она добавила, что тела убирать или скрывать тела оккупанты не собирались. А иногда по ним еще и танками катались.

Ее муж также пострадал от российских оккупантов. Ему отбили кусок лицевой кости, сотрясение мозга, перелом черепа. Мужчина выжил, сейчас у него стоят два импланта и ему сделали коррекцию зрения.

"Они не пришли сюда воевать, брать Киев. Они пришли сюда, чтобы расправиться с как можно большим количеством людей. Просто убивать. У меня такое сложилось впечатление", - резюмировала жительница Бучи.