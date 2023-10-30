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Відбулося гостре відторгнення. Померла жінка, якій першій в Україні пересадили серце та легені

У Львові померла жінка, якій пересадили серце та легені (фото: facebook.com/1tmolviv)
Автор: Іванна Пашкевич

У Львові померла 38-річна жінка з Київщини, якій вперше в Україні пересадили легені та серце від посмертного донора. Причиною стало гостре відторгнення донорських органів.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Перше медичне об’єднання Львова.

Після пересадки серця і легенів померла пацієнтка

Відомо, що жінці стало гірше на другу добу після трансплантації.

У Львові померла жінка, якій пересадили серце та легені (фото: facebook.com/1tmolviv)

"З сумом повідомляємо, що пацієнтка, якій минулого тижня пересадили комплекс серце-легені, на жаль, померла. Попри всі зусилля медпрацівників і вдало виконану операцію її не вдалося врятувати: відбулося гостре відторгнення донорських органів", - йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, уродженка Київської області Ніна з народження зіткнулася із серцевою вадою. Її довгоочікувана операція з пересадки, яку вона чекала більш ніж півтора року, відбулася 25 жовтня.

Однак протягом двох діб після операції її стан різко погіршився. Лікарі, співпрацюючи з експертами з Інституту серця, доклали максимум зусиль для стабілізації її стану, зокрема застосувавши ЕКМО - апарат, який замінює функції серця і легенів. Проте, не вдалося запобігти гострому відторгненню обох пересаджених органів одночасно.

У Львові померла жінка, якій пересадили серце та легені (фото: facebook.com/1tmolviv)

"Всі реанімаційні заходи, на жаль, виявилися марними. Для усього нашого колективу та усіх, хто боровся за життя Ніни та вірив в її одужання - це великий удар. Немає нічого гіршого, ніж втратити пацієнта. Висловлюємо глибокі співчуття родині покійної Нині. Світла памʼять", - написали лікарі. 

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