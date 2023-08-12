Видалення аденоїдів і мигдаликів дитині. Коли справді треба, а коли - це знущання

Видаляти мигдалики та аденоїди - досить "кривава" традиція, яка прийшла до нас ще з радянських часів. Це болісне і травматичне втручання, яке багато дорослих згадують як справжній жах. Але чи дійсно такі операції необхідні?
Про це розповів лікар Юрій Габорець в TikTok.
Аденоїди у дітей видаляти треба лише в крайньому разі, коли інше лікування не допомагає. Операція потрібна, якщо:
В інших випадках аденоїди треба залишати.
За словами лікаря, аденоїди вчать імунну систему людини боротися з усякими новими бактеріями та вірусами, незнайомими дитячому організму.
"Все, що заходить через ніс, злипається в слиз, потрапляє до аденоїдів. Це лімфоцитарна тканина. У дитини лицевий скелет росте швидко і аденоїди не мають заважати, дитина просто переросте", - стверджує медик.
І хоча аденоїди можуть провокувати головні болі, отити, без них - не факт, що буде краще.
При частих отитах треба зробити всі щеплення, знайти хорошого лора, обстежуватися, а от видаляти аденоїди спішити не треба.
Якщо у дитини є алергічний синусит, тобто присутній алергічний компонент, операція з видалення взагалі не допоможе.
Така операція буде обґрунтована у випадках:
Лікар радить давати морозиво, щоб горло звикало до перепадів температур. Але не шматками, а по трішки.
Коли виникає гнійна ангіна, треба перед лікуванням робити стрептотест (на виявлення стрептококу). Якщо він позитивний, необхідно 10-денна терапія антибіотиків.
Медик наголошує, що ангіну треба обов'язково лікувати, щоб не було таких наслідків, як ендокардити, артритів, пороків серця, запалення міокарду.
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