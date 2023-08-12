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Видалення аденоїдів і мигдаликів дитині. Коли справді треба, а коли - це знущання

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Субота 12 серпня 2023 16:59
Видалення аденоїдів і мигдаликів дитині. Коли справді треба, а коли - це знущання Чи треба дітям видаляти аденоїди (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко
Експерт: Юрій Габорець

Видаляти мигдалики та аденоїди - досить "кривава" традиція, яка прийшла до нас ще з радянських часів. Це болісне і травматичне втручання, яке багато дорослих згадують як справжній жах. Але чи дійсно такі операції необхідні?

Про це розповів лікар Юрій Габорець в TikTok.

Чи треба видаляти аденоїди

Аденоїди у дітей видаляти треба лише в крайньому разі, коли інше лікування не допомагає. Операція потрібна, якщо:

  • відсутнє носове дихання - дитина вночі спить з відкритим ротом, не може дихати через ніс взагалі
  • нічні апное
  • порушення прикусу
  • проблеми слуху
  • отит / гайморит виникають дуже часто

В інших випадках аденоїди треба залишати.

Навіщо людині аденоїди

За словами лікаря, аденоїди вчать імунну систему людини боротися з усякими новими бактеріями та вірусами, незнайомими дитячому організму.

"Все, що заходить через ніс, злипається в слиз, потрапляє до аденоїдів. Це лімфоцитарна тканина. У дитини лицевий скелет росте швидко і аденоїди не мають заважати, дитина просто переросте", - стверджує медик.

І хоча аденоїди можуть провокувати головні болі, отити, без них - не факт, що буде краще.

При частих отитах треба зробити всі щеплення, знайти хорошого лора, обстежуватися, а от видаляти аденоїди спішити не треба.

Якщо у дитини є алергічний синусит, тобто присутній алергічний компонент, операція з видалення взагалі не допоможе.

Коли треба видаляти мигдалики

Така операція буде обґрунтована у випадках:

  • коли є супутні хвороби - нирки, серце, ревматизм
  • якщо більше 5-7 гнійних ангін в році
  • нічні апное, затримки дихання
  • порушення прикусу
  • відсутність адекватних результатів після консервативного лікування

Як підготувати дитину до зими

Лікар радить давати морозиво, щоб горло звикало до перепадів температур. Але не шматками, а по трішки.

Коли виникає гнійна ангіна, треба перед лікуванням робити стрептотест (на виявлення стрептококу). Якщо він позитивний, необхідно 10-денна терапія антибіотиків.

Медик наголошує, що ангіну треба обов'язково лікувати, щоб не було таких наслідків, як ендокардити, артритів, пороків серця, запалення міокарду.

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