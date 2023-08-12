Видалення аденоїдів і мигдаликів дитині. Коли справді треба, а коли - це знущання

Видаляти мигдалики та аденоїди - досить "кривава" традиція, яка прийшла до нас ще з радянських часів. Це болісне і травматичне втручання, яке багато дорослих згадують як справжній жах. Але чи дійсно такі операції необхідні?

Про це розповів лікар Юрій Габорець в TikTok .

Чи треба видаляти аденоїди

Аденоїди у дітей видаляти треба лише в крайньому разі, коли інше лікування не допомагає. Операція потрібна, якщо:

відсутнє носове дихання - дитина вночі спить з відкритим ротом, не може дихати через ніс взагалі

нічні апное

порушення прикусу

проблеми слуху

отит / гайморит виникають дуже часто

В інших випадках аденоїди треба залишати.

Навіщо людині аденоїди

За словами лікаря, аденоїди вчать імунну систему людини боротися з усякими новими бактеріями та вірусами, незнайомими дитячому організму.

"Все, що заходить через ніс, злипається в слиз, потрапляє до аденоїдів. Це лімфоцитарна тканина. У дитини лицевий скелет росте швидко і аденоїди не мають заважати, дитина просто переросте", - стверджує медик.

І хоча аденоїди можуть провокувати головні болі, отити, без них - не факт, що буде краще.

При частих отитах треба зробити всі щеплення, знайти хорошого лора, обстежуватися, а от видаляти аденоїди спішити не треба.

Якщо у дитини є алергічний синусит, тобто присутній алергічний компонент, операція з видалення взагалі не допоможе.

Коли треба видаляти мигдалики

Така операція буде обґрунтована у випадках:

коли є супутні хвороби - нирки, серце, ревматизм

якщо більше 5-7 гнійних ангін в році

нічні апное, затримки дихання

порушення прикусу

відсутність адекватних результатів після консервативного лікування

Як підготувати дитину до зими

Лікар радить давати морозиво, щоб горло звикало до перепадів температур. Але не шматками, а по трішки.

Коли виникає гнійна ангіна, треба перед лікуванням робити стрептотест (на виявлення стрептококу). Якщо він позитивний, необхідно 10-денна терапія антибіотиків.

Медик наголошує, що ангіну треба обов'язково лікувати, щоб не було таких наслідків, як ендокардити, артритів, пороків серця, запалення міокарду.