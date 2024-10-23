"Від смерті не втечеш": Дантес озвучив думку про українців, які через війну виїхали за кордон

Співак Володимир Дантес у новому інтерв'ю розповів не лише про страх за дітей своєї обраниці Даші Кацуріної , а також прокоментував тему виїзду за кордон у період повномасштабної війни. Зокрема, артист висловив свою думку про українців, які не збираються повертатися додому з чужих країн.

Що саме сказав виконавець, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на його розмову з Машею Єфросиніною.

Дантес висловився про українців

"Багато чую про те, що вони не повернуться, особливо ті, хто влаштував там своїх дітей у садочок, прижився, говорить двома мовами та має друзів. У мене є кілька знайомих, які прямо мені так і сказали: "Я кладу своє життя на вівтар кращого життя для своїх дітей". Ця війна змусила багатьох принести себе в жертву", - сказала Маша Єфросиніна, звертаючись до свого співрозмовника.

У відповідь Дантес заявив, що ця тема є доволі цікавою, але має декілька сторін. Він зауважив, що кожен мав свої причини, аби виїхати та прийняти рішення не повертатись.

"Це дуже крихка тема. Все це каже якась мама, і я не чую, що вона говорить про себе. Звісно, вона боїться за дитину, але, можливо, комусь усередині не подобалося життя тут. Вони чогось не робили й виїхали. Можливо, у неї з чоловіком усе було погано, а там вона розквітла", - пояснив Володимир.

"Можна згадати безліч історій. Я живу з дівчиною, яка повернулася з Європи. Саша (дочка Кацуріної, - прим. ред.) ходила там до школи. Думаю, що в неї немає таких питань. Думаєш, вона не переживала? Переживала, і це було дуже страшно", - додав він.

скриншоти з інтерв'ю

При цьому знаменитість підкреслив, що, звісно, в інших країнах може бути безпечніше, бо там немає бомб, проте небезпека все одно може чатувати будь-де.

"Я не хочу засуджувати когось, але мені здається, що коли ми з одного боку кажемо лише про те, що хочемо кращого для своїх дітей, це також залежить від тебе. Звісно, тут бомби, війна, але померти можна будь-де - від п'яного водія, стрілянини в школі, від чого завгодно. Від смерті ти не втечеш", - поділився думкою артист.

Окрім того, Дантес зазначив, що слід говорити відкрито про те, що тобі також страшно, а не лише твоїй дитині. На його думку, така позиція буде більш чесною по відношенню до інших українців.

"Але коли перераховуєш, що робиш задля дитини, не забувай сказати й про себе, визнати, що тобі також страшно. І тоді це буде більш чесно. Якщо у вас тут є родина, вас тут чекає чоловік - хоча б зустріньтесь із чоловіками, приїдьте, покажіть дітей", - сказав колишній чоловік Наді Дорофєєвої.

"Це такий спосіб не розірвати зв'язок. Але не треба прикриватися лише тим, що тобі тут дуже погано. Усюди не класно. Просто там трохи безпечніше. Мені здається, ось так", - додав музикант.