Від смерті врятувала стіна. У Краматорську постраждала 8-місячна дитина: у якому вона стані

Медики рятують 8-місячне немовля

Відразу після російського теракту усі соцмережі облетіло відео із матір'ю, яка тримає на руках закривавлене немовля. Дівчинці лише 8 місяців, її звати Мія.

Дитину терміново доставили у місцеву лікарню, медики виявили у неї лінійний перелом скроневої кістки, а також множинні колото-різані рани голови. Її стан стабільний.

"Ситуація стабільна. Мене теж трошки зашили, це не так страшно, як з дитинкою. Але обійшлося, зараз ще перевіримось у Києві. Зараз приїде швидка і їдемо далі в "ОХМАТДИТ" на обстеження. Ми все зробили, знімок голівки, але МРТ ще треба зробити", - говорить мама немовляти Ярина.

Вона розповіла, що у місці влучання вони були лише кілька хвилин. Їх врятувала стіна.

"Ми зайшли замовити їжу додому, ми сіли буквально на хвилиночку, поки чоловік сходив. Він прийшов, сів і нас одразу привалило, балка прилетіла. А ракета була за сусідньою будівлею одразу", - поділилась жінка.

Медикам вдалося стабілізувати стан 8-місячної Мії (скриншот із відео)

Під завалами досі шукають людей

Станом на зараз, рятувальники виявили уже дев’ять загиблих. Завали досі розбирають, оскільки там ще можуть бути люди. Повідомляється, що рятувальники побачили ще одне тіло, але поки його не вдалося дістати.

На місці трагедії чергують містяни - вони чекають на інформацію про долю своїх рідних.

Зазначимо, що внаслідок ракетного удару потерпіло понад 50 осіб. Серед них і троє громадян Колумбії - політик, письменник та журналістка. Поранених у тяжкому стані вже перевезли до лікарні в сусідній області.