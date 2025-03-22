Від пікантного минулого до світової слави: 7 зірок, які працювали у секс-індустрії

Багато відомих зірок мають несподіване минуле, про яке знають не всі. Секс-індустрія стала частиною їхньої історії, але це не завадило їм досягти успіху та визнання.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про Леді Гагу, Джулію Фокс та ще п’ять знаменитостей, які колись працювали у цій сфері.
Акторка і модель Джулія Фокс, яка прославилася після того, як зустрічалася з Каньє Вестом, розповідала, що у 18 років почала працювати домінатрікс.
Хоча БДСМ-стосунки не передбачали сексу, ця, за її словами, "принизлива" робота змусила її відсторонитися від інтимних стосунків та сприймати секс як "односторонній і незначний" акт.
Вона зізналася, що робота домінатрікс дала їй усвідомлення того, що вона може отримувати "гроші та ресурси від чоловіків", але водночас залишила її з відчуттям "зламаності" через владу, яку ці чоловіки мали над нею.
Крім того, вона зазначила, що після народження сина у січні 2021 року більше не готова терпіти "негатив, який супроводжує стосунки з чоловіками".
"Секс для мене завжди був одностороннім, але я думаю, що всі жінки можуть це сказати. Тож якщо мені насправді нічого від тебе не потрібно, то я не бачу в ньому сенсу. Секс мене справді не хвилює, я до нього байдужа", - сказала вона.
За даними журналу "Vice" за 2013 рік, вокаліст гурту "Ramones" Ді Ді Рамон мав героїнову залежність і врешті-решт почав займатися проституцією, щоб оплачувати свої наркотики.
Розанна Барр зізналася, що досягла успіху в Голлівуді не відразу - до цього вона займалася проституцією, щоб заробити на життя. В інтерв'ю для Vanity Fair акторка зазначила, що не соромиться свого минулого та вважає, що секс-праця повинна бути легалізована.
"Проституція - це бізнес. Це не про наївних жінок із середньовічних часів. Це цілком реальний спосіб заробити гроші", - сказала вона.
Це може бути несподіванкою для багатьох, але виявилося, що Бред Пітт працював стриптизером під час навчання в університеті Міссурі. Актор був членом виключно чоловічого клубу під назвою Dancing Bares, який танцював для студенток на їхні дні народження.
Один із друзів Пітта навіть розповів, що одного разу вони виконали хореографічний танець оголеними сідницями з наволочками на головах для дівчини з жіночого клубу, якій щойно виповнилося 21.
До того, як Леді Гага стала поп-зіркою, вона танцювала бурлеск у Нижньому Іст-Сайді на Мангеттені.
"Я заробляла більше грошей роздяганням, ніж офіціанткою", - пояснила вона Енді Коену під час інтерв’ю на Watch What Happens Live.
Кріс Пратт під час інтерв’ю Buzzfeed у 2015 році розповів, що колись роздягався за гроші, живучи у фургоні на Гаваях.
"Мені подобалося завжди бути голим. Я був дуже вільний, тож подумав: "Мені також можуть заплатити", - розповів він сайту.
Однак актор зізнався, що не був найкращим танцюристом, тому йому було важко влаштуватися на стриптиз-шоу в справжньому клубі.
Хітмейкерка "Bodak Yellow" почала свою кар'єру як танцівниця екзотичних танців у віці 18 років. Ця робота допомогла їй оплачувати рахунки, але в інтерв’ю Complex вона розповіла, що припинила роздягатися в 2015 році, коли зрозуміла, що її кар'єра йде в іншому напрямку.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: Vice, Vanity Fair, Watch What Happens Live, Buzzfeed.