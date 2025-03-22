Від пікантного минулого до світової слави: 7 зірок, які працювали у секс-індустрії

Джулія Фокс

Акторка і модель Джулія Фокс, яка прославилася після того, як зустрічалася з Каньє Вестом, розповідала, що у 18 років почала працювати домінатрікс.

Хоча БДСМ-стосунки не передбачали сексу, ця, за її словами, "принизлива" робота змусила її відсторонитися від інтимних стосунків та сприймати секс як "односторонній і незначний" акт. Джулія Фокс (фото: instagram.com/juliafox)

Вона зізналася, що робота домінатрікс дала їй усвідомлення того, що вона може отримувати "гроші та ресурси від чоловіків", але водночас залишила її з відчуттям "зламаності" через владу, яку ці чоловіки мали над нею.

Крім того, вона зазначила, що після народження сина у січні 2021 року більше не готова терпіти "негатив, який супроводжує стосунки з чоловіками".

"Секс для мене завжди був одностороннім, але я думаю, що всі жінки можуть це сказати. Тож якщо мені насправді нічого від тебе не потрібно, то я не бачу в ньому сенсу. Секс мене справді не хвилює, я до нього байдужа", - сказала вона.

Ді Ді Рамон

За даними журналу "Vice" за 2013 рік, вокаліст гурту "Ramones" Ді Ді Рамон мав героїнову залежність і врешті-решт почав займатися проституцією, щоб оплачувати свої наркотики. Ді Ді Рамон (фото: Вікіпедія)

Розанна Барр

Розанна Барр зізналася, що досягла успіху в Голлівуді не відразу - до цього вона займалася проституцією, щоб заробити на життя. В інтерв'ю для Vanity Fair акторка зазначила, що не соромиться свого минулого та вважає, що секс-праця повинна бути легалізована. Розанна Барр (фото: instagram.com/officialroseannebarr)

"Проституція - це бізнес. Це не про наївних жінок із середньовічних часів. Це цілком реальний спосіб заробити гроші", - сказала вона.

Бред Пітт

Це може бути несподіванкою для багатьох, але виявилося, що Бред Пітт працював стриптизером під час навчання в університеті Міссурі. Актор був членом виключно чоловічого клубу під назвою Dancing Bares, який танцював для студенток на їхні дні народження. Бред Пітт (фото: Getty Images)

Один із друзів Пітта навіть розповів, що одного разу вони виконали хореографічний танець оголеними сідницями з наволочками на головах для дівчини з жіночого клубу, якій щойно виповнилося 21.

Леді Гага

До того, як Леді Гага стала поп-зіркою, вона танцювала бурлеск у Нижньому Іст-Сайді на Мангеттені. Леді Гага (фото: instagram.com/ladygaga)

"Я заробляла більше грошей роздяганням, ніж офіціанткою", - пояснила вона Енді Коену під час інтерв’ю на Watch What Happens Live.

Кріс Пратт

Кріс Пратт під час інтерв’ю Buzzfeed у 2015 році розповів, що колись роздягався за гроші, живучи у фургоні на Гаваях.

"Мені подобалося завжди бути голим. Я був дуже вільний, тож подумав: "Мені також можуть заплатити", - розповів він сайту. Кріс Пратт (фото: Вікіпедія)

Однак актор зізнався, що не був найкращим танцюристом, тому йому було важко влаштуватися на стриптиз-шоу в справжньому клубі.

Сardi B

Хітмейкерка "Bodak Yellow" почала свою кар'єру як танцівниця екзотичних танців у віці 18 років. Ця робота допомогла їй оплачувати рахунки, але в інтерв’ю Complex вона розповіла, що припинила роздягатися в 2015 році, коли зрозуміла, що її кар'єра йде в іншому напрямку. Сardi B (фото: instagram.com/iamcardib)

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